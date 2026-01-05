باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا، هیئت مرکزی نظارت بر این انتخابات در نشستی مشترک با رئیس سازمان صداوسیما بر نقش تعیین‌کننده رسانه ملی در جهت‌دهی به این رویداد مشارکتی تأکید کردند. رئیس رسانه ملی نیز ضمن تشریح برنامه‌های ویژه صداوسیما، از راه‌اندازی شبکه‌های «شورا» و «آرا» در انتخابات پیش رو خبر داد.

در این نشست مشترک که ظهر روز دوشنبه، ۱۵ دی‌ماه در سازمان صداوسیما برگزار شد، با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا چهارمین رویداد مشارکتی دوران تحول رسانه ملی است، گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ را با راه‌اندازی ۲۰۴ کانال انتخاباتی پشت سر گذاشتیم که یک اقدام تحولی عظیم و برجسته بود. پس از آن انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را در یک دوره زمانی بسیار کوتاه و فشرده برگزار کردیم.

وی افزود: برای انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا نیز برنامه‌ها و کارویژه‌های متعددی در نظر داریم که ازجمله آن‌ها می‌توان به اضافه شدن شبکه‌های استانی با عنوان «شورا» اشاره کرد که به تبیین دیدگاه‌های نامزدهای انتخاباتی پرداخته و به پرشورتر شدن صحنه رقابت انتخابات و رونق مشارکت مردمی‌کمک می‌کند. از سوی دیگر تلوبیون هم با راه‌اندازی شبکه «آرا» به ما کمک می‌کند تا زیرساخت گسترده‌تری را برای حمایت از این رویداد در رسانه ملی فراهم کنیم.

جبلی با تبیین اهمیت انتخابات پیشِ‌رو تصریح کرد: شوراهای اسلامی‌شهر و روستا از مهم‌ترین و ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و جلوه‌ای روشن از تحقق حکمرانی مبتنی بر رأی و اراده مردم به‌شمار می‌روند. رسانه ملی با درک این جایگاه، تمام تلاش خود را در مسیر تقویت و رونق‌بخشی به مشارکت عمومی در این انتخابات به‌کار خواهد گرفت.

مشارکت، اصل بنیادین انتخابات شوراها

محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور نیز در این جلسه با تأکید بر جایگاه مشارکت مردمی، گفت: بحث مشارکت برجسته‌ترین موضوع در انتخابات است و انتخابات شوراها جلوه‌ای از حضور و نقش‌آفرینی مستقیم مردم در اداره امور محلی به شمار می‌رود. به گفته وی، هیئت‌های نظارت از سطوح مرکزی تا پایین‌ترین بخش‌ها وظیفه صیانت از رأی مردم را بر عهده دارند و اصل بنیادین فعالیت آن‌ها، ایجاد زمینه برای مشارکت حداکثری است.

وی با اشاره به فرایند تأیید صلاحیت داوطلبان افزود: این بخش از جدی‌ترین مراحل کار ماست و تلاش می‌کنیم با شکل‌گیری شوراهای کارآمد، برای چهار سال آینده شرایط مطلوب‌تری در حوزه مدیریت شهری و روستایی رقم بخورد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور در ادامه از تحول مهم انتخابات پیش رو سخن گفت و اظهار کرد: امسال تمام مراحل، از ثبت‌نام و احراز هویت تا اخذ رأی، به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. در دوره‌های قبل تنها بخشی از فرایندها در برخی شهرها الکترونیکی بود، اما این بار همه مراحل دیجیتال خواهد بود؛ امری که روند رأی‌گیری را تسهیل می‌کند، نتایج را سریع‌تر اعلام خواهد کرد و دقت در صیانت از آرای مردمی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: امسال انتخابات شوراها در ۱۴۵۹ شهر برگزار می‌شود و بیش از ۴۰۰ هزار نفر مشارکت‌کننده فعال داریم که رکوردی کم‌سابقه است. همچنین ۷۰۰۰ شعبه اخذ رأی در شهرها فعال خواهند بود.

جوکار ابراز امیدواری کرد که با همکاری رسانه ملی، اطلاع‌رسانی مؤثر و ترغیب مردم به مشارکت گسترده، شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه باشیم و دوره هفتم شوراها با فعال شدن حداکثری احزاب و گروه‌ها همراه شود.

رقابت و مشارکت در کانون توجه رسانه ملی

حسن عابدینی، معاون سیاسی سازمان صداوسیما نیز چهار مؤلفه اصلی انتخابات را امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت دانست و گفت: رسانه ملی به‌صورت مستقیم در دو مؤلفه رقابت و مشارکت نقش‌آفرین است. وی به چالش‌های این دوره اشاره کرد و افزود: باید فرهنگ فعالیت حزبی را به‌عنوان یک امر مثبت برای مردم تبیین و درعین‌حال، الکترونیکی شدن کامل انتخابات را به‌درستی اطلاع‌رسانی کنیم.

وی همچنین از برگزاری جلسات مستمر با معاونت سیاسی وزارت کشور و دادستانی کل کشور خبر داد و پیشنهاد برگزاری مناظره‌هایی را برای افزایش مشارکت مطرح کرد.

«حزب بلوط» در راه تلویزیون

علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما هم از تولید سریال «حزب بلوط» خبر داد؛ سریالی که فعالیت‌های حزبی و شورایی را در قالب داستان دانش‌آموزان یک مدرسه روایت می‌کند و قرار است در ایام انتخابات از تلویزیون پخش شود.



وی همچنین از تولید طرح‌های نمایشی کوتاه و بلند و مشارکت شبکه‌های استانی در تولید محتوای مرتبط با شوراهای هر استان خبر داد.

در این جلسه مدیران ارشد رسانه ملی ضمن مرور تجربیات گذشته، به تشریح برنامه‌ها و دغدغه‌های پیش‌رو برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها پرداختند. اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نیز با طرح دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود از رئیس رسانه ملی، بر نقش رسانه در هدایت مردم به سمت انتخاب آگاهانه و اهمیت انتخابات شوراها به‌عنوان نخستین رویداد مشارکتی مردم پس از جنگ ۱۲روزه تأکید کردند.

بنابر این گزارش، محمدصالح جوکار، مرتضی محمودی، محمد معتمدی‌زاده و علی کشوری ازجمله نمایندگان عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و همچنین مهدی مجتهد، قائم‌مقام امور اجرایی رئیس رسانه ملی؛ محسن برمهانی، معاون سیما؛ علیرضا کیخا، معاون امور استان‌ها؛ حسن عابدینی، معاون سیاسی؛ غلامرضا نوری، معاون فضای مجازی‌؛ سلیم غفوری، قائم‌مقام معاون سیما؛ هادی شریف‌زاده، مدیرکل امور مجلس و همچنین حسین قرایی، مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی ازجمله حاضران این نشست بودند.