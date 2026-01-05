باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
لزوم برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترشکن + فیلم

عضو شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر لزوم ساماندهی فضای مجازی اعلام کرد: باید با تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترشکن برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در اظهاراتی با اشاره به گسترش بازار غیررسمی فروش فیلترشکن گفت: فعالیت برخی افراد و شبکه‌ها در تولید و توزیع فیلترشکن، خارج از چارچوب‌های قانونی انجام می‌شود و لازم است دستگاه‌های مسئول با این موضوع به‌طور جدی برخورد کنند.

وی با بیان اینکه فروش فیلترشکن علاوه بر ایجاد آسیب‌های امنیتی و فرهنگی، موجب بی‌نظمی در فضای مجازی شده است، افزود: مقابله با این پدیده نیازمند هماهنگی و همکاری میان نهادهای اجرایی، قضایی و نظارتی است.

تقی پور تأکید کرد: برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترشکن به معنای محدودسازی بی‌ضابطه نیست، بلکه هدف، اجرای قانون و جلوگیری از فعالیت‌های سودجویانه و غیرشفاف در این حوزه است. وی در پایان خاطرنشان کرد اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

 

 
