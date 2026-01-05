باشگاه خبرنگاران جوان؛محمد امیرحسینی- عباس اسدروز مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران در جمع خبرنگاران اعزامی به جزیره خارگ درباره سابقه تاریخی این پایانه گفت: نخستین بارگیری نفت از خارگ به دوم ژانویه ۱۹۶۰ بازمیگردد و امسال شصتوششمین سالگرد صادرات نفت از این جزیره است.
وی اظهار کرد: از همان زمان مطالعات راهبردی نشان میداد که این جزیره بهدلیل ویژگیهای طبیعی و فنی خاص، بهترین گزینه برای تبدیلشدن به مرکز ثقل صادرات نفت کشور است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران بیان کرد: یکی از مهمترین مزیتهای خارگ، ارتفاع طبیعی محل استقرار مخازن ذخیرهسازی است، چون مخازن در مرتفعترین نقاط جزیره احداث شدهاند و اختلاف ارتفاع ۶۰ تا ۷۰ متری با سطح دریا موجب میشود نفت بدون استفاده از هیچگونه پمپ و صرفاً با اتکاء به انرژی پتانسیل، با شدت جریان مورد نیاز به سمت نفتکشها منتقل شود؛ مزیتی که بههیچوجه بهصورت مصنوعی قابل ایجاد نیست.
اسدروز گفت: هر مخزن با قطری در حدود ۱۱۰ متر و ظرفیتی نزدیک به یک میلیون بشکه، نیازمند بستری بسیار پایدار است، چون که حتی نشست چند سانتیمتری میتواند عملکرد سقف شناور مخزن را مختل کند همچنین بستر مرجانی و شرایط زمینشناسی خارگ این امکان را فراهم کرده که چنین مخازنی با حداقل عملیات عمرانی و بالاترین ضریب ایمنی احداث شوند.
وی اضافه کرد: بستر مرجانی جزیره خارگ، سومین مزیت راهبردی این جزیره است چراکه این ویژگی طبیعی ما را از انجام لایروبیهای پرهزینه و مستمر که در بسیاری از بنادر نفتی کشور و منطقه اجتنابناپذیر است، معاف کرده و صرفهجویی میلیاردی در هزینههای نگهداشت به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران اظهار کرد: فاصله اسکلههای دریایی تا خشکی حدود هزار تا هزار و صد متر است و در همین فاصله کوتاه به عمق ۲۲ متر میرسیم که این ویژگی امکان پهلوگیری نفتکشهای غولپیکر تا ظرفیت دو میلیون بشکه یا معادل ۳۰۰ هزار تن را فراهم کرده و از نظر عملیاتی، ایمنی و ملاحظات زیستمحیطی یک مزیت کمنظیر در خلیج فارس به شمار میرود.
اسدروز گفت: نفت خام کشور از طریق خطوط لوله زیردریایی و با فشار توربین از مبادی تولید به خارگ منتقل، ذخیره، اندازهگیری سپس صادر میشود علاوه بر این، خود جزیره خارگ بر روی میدانی نفتی به وسعت حدود ۱۲۵ کیلومتر مربع قرار دارد که چند برابر مساحت ۳۲ کیلومتر مربعی جزیره است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران در پاسخ به سوالی درباره پدافند غیرعامل و تهدیدات احتمالی تصریح کرد: تمامی تهدیدات طبیعی ازجمله زلزله، سیل و سونامی و همچنین تهدیدات انسانساز بهطور کامل شناسایی شده و پیامدهای هر سناریو بررسی شده است که بر این اساس، راهکارهای متنوعی در سطوح راهبردی، مدیریتی، فرایندی و نیروی انسانی پیشبینی شده و جای هیچگونه نگرانی برای تداوم صادرات وجود ندارد.
وی تاکید کرد: علاوه بر خارگ، پایانههای دیگری نظیر ماهشهر، شمال و جاسک نیز فعال هستند و بخشی از صادرات نفت کشور میتواند از این مسیرها انجام شود؛ پروژههای توسعهای نیز در این پایانهها در مراحل تکمیل قرار دارد.
اسدروز با تأکید بر دقت بالای فرآیند اندازهگیری نفت در پایانه خارگ اظهار کرد: این پایانه از مدرنترین سیستمهای اندازهگیری تورباینی دنیا بهره میبرد و نفت صادراتی بهصورت همزمان از چهار منبع مستقل، شامل اندازهگیریهای مکانیکی و الکترونیکی، سنجش میشود همچنین سیستمهای صحتسنجی در هر پهلوگاه مستقر است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران گفت: امکان پهلوگیری شش نفتکش در اسکلههای خارگ وجود دارد و در هر پهلوگاه پنج دستگاه اندازهگیری فعال است و هرکدام توان اندازهگیری ۱۳۵۰۰ بشکه در ساعت را دارد که میتوانیم نفت را مطابق آخرین استانداردهای بینالمللی اندازهگیری و صادر کنیم همچنین اگر عدد ۱۳۵۰۰ بشکه را ضربدر پنج کنیم میشود ۶۷۵۰۰ بشکه در ساعت که اگر این عدد را ضربدر شش که تعداد پهلوگاههای ما است و پس از آن ضربدر ۲۴ کنید میزان توان اندازهگیری و صادرات ما در اسکله T مشخص میشود.