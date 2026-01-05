باشگاه خبرنگاران جوان - «مجتبی شصتی کریمی» مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه خبر داد با تلاش و هماهنگیهای انجام شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق و سرکنسولگری کشورمان در بصره، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۴ ایرانی محکوم به حبس در زندانهای بصره امروز از طریق مرز شلمچه به کشور منتقل میشوند.
شصتی کریمی افزود: بر اساس موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق زندانیان ایرانی واجد شرایط که احکام قطعی محکومیت آنان صادر گردیده پس از طی مراحل اداری به زندان های داخل کشور منتقل میشوند.
مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان با قدردانی از همکاری مقامات عراقی برای انتقال محکومین و حمایتهای کنسولی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در عراق از زندانیان ایرانی در این کشور، ابراز امیدواری کرد همکاریهای خوب کنسولی و قضایی بین دو کشور همسایه استمرار داشته باشد.
منبع: ایرنا