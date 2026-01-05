باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت گفت اقدام نظامی انجام شده توسط ایالات متحده در آخر هفته در ونزوئلا ممکن است این کشور کارائیبی را بیثبات کند.
گوترش پس از آنکه نیروهای ویژه آمریکا نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس را دستگیر کرده و به نیویورک منتقل کردند - جایی که انتظار میرود در دادگاهی برای پاسخگویی به اتهامات ادعایی قاچاق مواد مخدر حاضر شوند - اظهار داشت: «من عمیقاً نگران تشدید احتمالی بیثباتی در کشور، تأثیر بالقوه آن بر منطقه و پیشینهای که ممکن است برای نحوه روابط بین دولتها ایجاد کند، هستم.»
علاوه بر این، دبیرکل سازمان ملل از همه بازیگران ونزوئلایی خواست «در یک گفتوگوی دموکراتیک فراگیر شرکت کنند که در آن همه بخشهای جامعه بتوانند آینده خود را تعیین کنند.» این درخواست پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا گفت واشنگتن درباره رهبری آینده ونزوئلا تصمیمگیری خواهد کرد.
منبع: رویترز