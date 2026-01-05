باشگاهخبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی- علیرضا متعالی رئیس منطقه عملیاتی خارگ شرکت نفت فلات قاره ایران در نشست خبری با خبرنگاران اعزامی به جزیره خارگ با بیان اینکه بیش از نیمی از تولید این شرکت در خارگ انجام میشود، گفت: فعالیت در حوزه تولید نفت و گاز دریایی، بهدلیل پیچیدگیهای فنی، مخاطرات ایمنی و هزینههای سنگین دلاری، نیازمند نیروی انسانی متخصص، باانگیزه و برخوردار از رضایت شغلی است و بدون توجه به این مؤلفه، تداوم تولید صیانتی امکانپذیر نخواهد بود.
وی با تشریح مأموریت شرکت نفت فلات قاره ایران اظهار کرد: بهرهبرداری از میادین نفت و گاز خلیج فارس بهجز پارس جنوبی از مرحله توسعه تا تولید، شامل حفاری، نصب سکوها، احداث خطوط لوله دریایی و بهرهبرداری، بر عهده این شرکت است و منطقه عملیاتی خارگ یکی از شش منطقه اصلی آن بهشمار میرود.
رئیس منطقه عملیاتی خارگ شرکت نفت فلات قاره ایران بیان کرد: در میادین نفتی درود، فروزان و ابوذر نفت استحصالشده پس از فرآورش اولیه، یا برای صادرات آماده میشود و یا در مقاطعی به پالایشگاههای داخلی انتقال مییابد. میدان فروزان نیز بهعنوان یک میدان مشترک با عربستان، از اهمیت راهبردی ویژهای برخوردار است.
متعالی اضافه کرد: صنعت نفت دریایی مجموعهای از دیسیپلینهای تخصصی را دربرمیگیرد؛ از مهندسی حفاری و بهرهبرداری گرفته تا فرآورش، برق، ابزار دقیق، مکانیک، عمران، اتاق کنترل و ناوگان پشتیبانی شامل شناورها، بالگردها و هواپیماها، همگی در زنجیره تولید نقش دارند.
وی با تأکید بر سختی کار در دریا تصریح کرد: کار در شرایط نامساعد جوی، استقرار طولانیمدت نیروها روی سکوها، شیفتهای فشرده و ریسکهای ایمنی بالا، این نوع فعالیت را به یکی از دشوارترین مشاغل صنعتی تبدیل کرده است. کوچکترین خطای فنی یا جرقه میتواند به حوادث گسترده منجر شود، ازاینرو رعایت دقیق دستورالعملهای ایمنی حیاتی است.
رئیس منطقه عملیاتی خارگ شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به هزینههای سنگین عملیات دریایی تصریح کرد: تقریباً همه هزینهها در دریا دلاری است؛ از اجاره دکلهای حفاری که روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دلار هزینه دارد تا ناوگان ۱۸ فروندی شناورها که گردش مالی ماهانه آنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود. تنها گردش مالی ناشی از فعالیت چند دکل حفاری در منطقه، ماهانه به هزاران میلیارد تومان میرسد.
متعالی بیان کرد: در این منطقه حدود ۳۰ توربین صنعتی با ارزشی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار در حال بهرهبرداری است که نگهداری و تعمیر آنها نیازمند نیروهای با دانش و مهارت بالا است. حفاظت از این سرمایههای ملی بدون نیروی انسانی توانمند امکانپذیر نیست.
متعالی با انتقاد از شکاف ایجاد شده میان تورم و حقوق کارکنان صنعت نفت گفت: بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم تجمعی از سال ۱۳۸۸ تاکنون بیش از ۱۱ برابر شده، در حالی که رشد حقوق کارکنان بهمراتب کمتر بوده و این موضوع منجر به کاهش جدی قدرت خرید نیروهای متخصص شده است. این روند در بلندمدت میتواند به تضعیف بدنه کارشناسی صنعت نفت منجر شود.
وی با بیان اینکه میانگین سابقه کارکنان منطقه خارگ بیش از ۲۰ سال است، تاکید کرد: سالهاست جذب نیروی جدید بهصورت گسترده انجام نشده و از طرف دیگر فرسودگی تأسیسات و شرایط تحریمی، فشار مضاعفی بر نیروی انسانی وارد کرده است. در بسیاری موارد، استمرار تولید با اتکا به خلاقیت، دانش و تلاش مضاعف نیروهای داخلی ممکن شده است.
رئیس منطقه عملیاتی خارگ شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: برای کاهش آلودگیهای احتمالی، دستورالعملهای جبرانی اجرا و تیمهای تعمیرات زیرآب تقویت شدهاند همچنین با داخلیسازی مواد مهارکننده زیستی، توان واکنش سریع به آلودگیهای دریایی افزایش یافته است.
متعالی بیان کرد: با انجام تعمیرات گسترده خطوط لوله و اقدامات فشرده، تولید میدان ابوذر در نیمه فروردینماه مجدداً برقرار شد و بهتدریج از ۳۰ هزار بشکه به حدود ۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. برنامههای تزریق آب و گاز نیز در میادین درود، فروزان و ابوذر با هدف حفظ فشار مخزن و تداوم تولید در حال اجراست.
وی گفت: اگر هدف، حفظ تولید پایدار و صیانتی است، باید رضایت و معیشت نیروی انسانی در اولویت قرار گیرد. هیچ شرکت موفقی در دنیا بدون نیروهای راضی و باانگیزه به عملکرد مطلوب نرسیده است و صنعت نفت ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.