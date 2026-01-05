باشگاه خبرنگاران جوان - بخش تجلی اراده ملی، اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد. در متن فراخوان این بخش آمده است:

با استعانت از خداوند متعال، بخش تجلی اراده ملی چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر، ضمن دعوت از ارگان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و خصوصی، با شرایط ذیل برگزار می‌شود.

متقاضیان می‌توانند ضمن بررسی آثاری که در بخش مسابقه سینمای ایران، فیلم‌های کوتاه و مستند جشنواره پذیرفته شده‌اند، به فیلم‌های منتخب از نگاه خود با توجه به اولویت‌های موضوعی سازمان متبوع جوایزی اهدا کنند.

هیئت داوران هر سازمان، مشتمل بر ۳ نفر از کارشناسان فرهنگی و هنری است که حضور یک نفر از داوران از میان کارگردانان، بازیگران، تهیه‌کنندگان، مدرسان و منتقدان سینما یا یکی از مشاغل اصلی فنی در سینما با صلاحیت علمی و هنری و الزامی است و دو داور دیگر از کارشناسان سازمان مذکور خواهد بود.

ضروری است نهاد متقاضی، نسبت به ارسال درخواست کتبی به همراه مشخصات نماینده تام‌الاختیار و معرفی هیئت داوران به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند. پس از درخواست تقاضا از سوی سازمان‌، چگونگی مشارکت از سوی جشنواره بررسی و اعلام خواهد شد.

پس از بررسی تایید درخواست سازمان متقاضی، حضور قطعی به منزله پذیرش شرایط زیر است.

اهدا جایزه غیرنقدی به هیچ وجه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

واریز مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یک فیلم منتخب به حساب بنیاد سینمایی فارابی تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۴، این مبلغ تحت عنوان «جایزه» به اثر منتخب با ذکر نام فیلم و سمت جایزه گیرنده اهدا خواهد شد و قابل عودت به سازمان متقاضی نخواهد بود.

در مراسم اهدای جوایز بخش تجلی اراده ملی که به صورت جداگانه و با حضور مقامات و روسای سازمان‌ها و نهادها برگزار خواهد شد، نماینده هیئت داوران یا بالاترین مقام سازمان برای اهدای جایزه در جایگاه حضور خواهند یافت و بیانیه‌های هیئت داوران، تنها از طریق روابط عمومی جشنواره در رسانه‌ها و آخرین شماره بولتن جشنواره منتشر خواهد شد.

سازمان‌های متقاضی جهت برقراری ارتباط با دبیرخانه جشنواره می‌توانند از طریق شماره تماس ۰۹۳۶۷۹۶۷۵۸۵ اقدام کنند.

آخرین مهلت ارائه درخواست یکم بهمن ماه ۱۴۰۴ خواهد بود و این تاریخ تمدید نخواهد شد.