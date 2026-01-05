معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان از تشکیل ‏قرارگاه اقتصادی در استان، همزمان با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان ازهاری در جلسه قرارگاه اقتصادی که در محل دفتر معاونت اقتصادی ‏استانداری برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی ‏برای برخی کالا‌های اساسی، دولت چهاردهم با هدف ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت‌ها ‏و انتقال کامل منافع یارانه‌ای به مصرف‌کننده نهایی و حمایت معیشتی از ‏خانوارها، یارانه کالا‌های اساسی را از این پس مستقیماً به حساب خانوار‌ها انتقال ‏خواهد داد و مردم به‌صورت ماهانه، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان کالا ‏برگ دریافت می‌کنند‎. ‎

وی با بیان اینکه طرح جدید کالابرگ الکترونیکی از ۲۰ دی‌ماه اجرا خواهد شد، ‏گفت: تمامی مردم مشمول این طرح شده‌اند و شارژ کارت‌ها به‌تدریج در حال ‏انجام است و در مرحله نخست، به ازای هر نفر چهار میلیون تومان اعتبار ‏غیرنقدی در نظر گرفته شده است که هر فرد می‌تواند هرماه یک میلیون تومان ‏متناسب با نیاز خانوار خرید داشته باشد‎. ‎

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر اینکه آزادسازی نرخ ‏ارز برای این اقلام نباید بهانه‌ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار باشد، ‏افزود: لیست نهاده‌ها و کالا‌های مصرفی مشمول این طرح در جلسات بعدی به ‏صورت مشخص اعلام خواهد شد‎. ‎

ازهاری با اشاره به تشکیل قرارگاه اقتصادی در استان، تصریح کرد: این قرارگاه ‏با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی، به‌صورت مستمر ‏وضعیت بازار، تأمین کالا‌های اساسی و نحوه اجرای طرح را رصد خواهد کرد و ‏با هرگونه تخلف، احتکار یا گران‌فروشی برخورد خواهد شد‎. ‎

وی همچنین بر تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح شهرستان‌ها به ریاست ‏فرمانداران تاکید کرد و گفت: هدف از این اقدام، مدیریت به‌موقع بازار، جلوگیری ‏از کمبود کالا و کاهش نگرانی‌های روانی جامعه است و دستگاه‌های متولی ‏موظف‌اند گزارش‌های روزانه از وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی ارائه دهند‎. ‎

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه مصوبات این ‏کارگروه لازم‌الاجراست، اذعان کرد: با تامین مناسب ذخایر، افزایش نظارت‌ها و ‏اطلاع‌رسانی شفاف، تلاش می‌شود اجرای این طرح با موفقیت انجام شود‎. ‎

منبع:روابط عمومی استانداری کردستان

برچسب ها: کردستان ، ارزترجیحی ، کالابرگ الکترونیک
