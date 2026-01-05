باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان ازهاری در جلسه قرارگاه اقتصادی که در محل دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی، دولت چهاردهم با هدف ایجاد ثبات دورهای قیمتها و انتقال کامل منافع یارانهای به مصرفکننده نهایی و حمایت معیشتی از خانوارها، یارانه کالاهای اساسی را از این پس مستقیماً به حساب خانوارها انتقال خواهد داد و مردم بهصورت ماهانه، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان کالا برگ دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه طرح جدید کالابرگ الکترونیکی از ۲۰ دیماه اجرا خواهد شد، گفت: تمامی مردم مشمول این طرح شدهاند و شارژ کارتها بهتدریج در حال انجام است و در مرحله نخست، به ازای هر نفر چهار میلیون تومان اعتبار غیرنقدی در نظر گرفته شده است که هر فرد میتواند هرماه یک میلیون تومان متناسب با نیاز خانوار خرید داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر اینکه آزادسازی نرخ ارز برای این اقلام نباید بهانهای برای افزایش غیرمنطقی قیمتها در بازار باشد، افزود: لیست نهادهها و کالاهای مصرفی مشمول این طرح در جلسات بعدی به صورت مشخص اعلام خواهد شد.
ازهاری با اشاره به تشکیل قرارگاه اقتصادی در استان، تصریح کرد: این قرارگاه با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، بهصورت مستمر وضعیت بازار، تأمین کالاهای اساسی و نحوه اجرای طرح را رصد خواهد کرد و با هرگونه تخلف، احتکار یا گرانفروشی برخورد خواهد شد.
وی همچنین بر تشکیل کارگروههای متناظر در سطح شهرستانها به ریاست فرمانداران تاکید کرد و گفت: هدف از این اقدام، مدیریت بهموقع بازار، جلوگیری از کمبود کالا و کاهش نگرانیهای روانی جامعه است و دستگاههای متولی موظفاند گزارشهای روزانه از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی ارائه دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه مصوبات این کارگروه لازمالاجراست، اذعان کرد: با تامین مناسب ذخایر، افزایش نظارتها و اطلاعرسانی شفاف، تلاش میشود اجرای این طرح با موفقیت انجام شود.
منبع:روابط عمومی استانداری کردستان