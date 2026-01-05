ترامپ و متحدانش با انتشار تصاویر تحریک‌آمیزی مانند کلاه «ایران را دوباره بزرگ کنیم» و اظهارات حمایتی از اغتشاشگران، بار دیگر دخالت آشکار خود در امور داخلی ایران را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همپیمانان و دولت وی با انتشار تصاویر تحریک‌آمیز و اظهارات مداخله‌جویانه، بار دیگر دخالت آشکار خود در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.

اقداماتی از قبیل نمایش کلاه با عنوان «ایران را دوباره بزرگ کنیم» و اظهارات حمایتی سناتور لیندسی گراهام از برخی آشوب‌های اخیر، بخشی از نقشه‌ای هدفمند برای بی‌ثبات‌سازی و برهم زدن نظم و امنیت عمومی در ایران است.

لیندسی گراهام، سناتور ایالات متحده از کارولینای جنوبی، روز دوشنبه تصویری از رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ منتشر کرد که در هواپیمای ایر فورس وان کلاهی با نوشته «ایران را دوباره بزرگ کنیم» در دست دارد.

گراهام همچنین در این پست از اغتشاشگران که نظم عمومی را بر هم می‌زنند حمایت کرد.

ترامپ و لیندسی گراهام

این رفتارها، که همراه با تهدیدات نظامی و تشدید تنش‌ها از طریق متحدان منطقه‌ای مانند رژیم صهیونیستی است، نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید دارد که چنین مداخلاتی نه تنها تأثیری بر اراده ملت ایران نخواهد داشت، بلکه بر وحدت و انسجام ملی در دفاع از آرمان‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی خواهد افزود.

منبع: شبکه های اجتماعی

برچسب ها: اغتشاشات در ایران ، مداخله ترامپ
خبرهای مرتبط
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
فرمانِ آشوب از مبدأ تل‌آویو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۸ ۱۵ دی ۱۴۰۴
شتر در خواب بیند پنبه دانه...این مردک نفهم ترامپ پست قمارباز دروغگو نمیفهمد که ایران کشوری بزرگ و قوی با مردمان و تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله هیچوقت اجازه نخواهند دوباره آمریکا به ایران برگردد. و اخرش باید در مقابل ایران زانو بزند...
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۱۵ دی ۱۴۰۴
کدام ابلهانی اینهارا باور میکنند
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۱۵ دی ۱۴۰۴
حروم زاده ایران بزرگ هست و خواهد ماند اخرش میکشیمت
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۱۵ دی ۱۴۰۴
تو سگ زرد میمیری و این آرزوها رو به گور میبری مثل ریگان و...
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۱۵ دی ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی جنایتکار و هم آمریکا جنایتکار تاوان سنیگنی را پس خواهد داد
۴
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۱۵ دی ۱۴۰۴
ایران بزرگ هست امثال شما نمی خواد دخالت کنید
۵
۲۳
پاسخ دادن
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
آخرین اخبار
مادورو اتهامات وارده علیه خود را رد کرد
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی: حملات گسترده به البقاع شرقی و جنوب لبنان
گوترش: عملیات آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی در ونزوئلا دامن بزند
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
کمیسیون اروپا: زود است درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا قضاوت کنیم
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با شی جینپینگ؛ «آغاز مرحله جدید» در روابط دو کشور
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
نیویورک تایمز: ۸۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند 
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
ربایش مادورو صدای اروپا را هم درآورد
فواد حسین رقیب آمیدی شد
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
نزار آمیدی؛ نامزد نهایی اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
اتحاد پکن و اسلام‌آباد علیه تروریسم در افغانستان
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
حمایت زیرپوستی ژاپن از قلدری ترامپ
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
شکست مذاکرات دمشق با قسد
چین خطاب به آمریکا: شما پلیس جهان نیستید
چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟
ترامپ با ربودن مادورو، زلنسکی را وارد میدان مین سیاسی کرد
سراب خروج ۲۰۲۶؛ آیا بغداد در تله «بازآرایی هوشمند» واشنگتن گرفتار شده است؟ 
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!