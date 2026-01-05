باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، همپیمانان و دولت وی با انتشار تصاویر تحریکآمیز و اظهارات مداخلهجویانه، بار دیگر دخالت آشکار خود در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.
اقداماتی از قبیل نمایش کلاه با عنوان «ایران را دوباره بزرگ کنیم» و اظهارات حمایتی سناتور لیندسی گراهام از برخی آشوبهای اخیر، بخشی از نقشهای هدفمند برای بیثباتسازی و برهم زدن نظم و امنیت عمومی در ایران است.
لیندسی گراهام، سناتور ایالات متحده از کارولینای جنوبی، روز دوشنبه تصویری از رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ منتشر کرد که در هواپیمای ایر فورس وان کلاهی با نوشته «ایران را دوباره بزرگ کنیم» در دست دارد.
گراهام همچنین در این پست از اغتشاشگران که نظم عمومی را بر هم میزنند حمایت کرد.
این رفتارها، که همراه با تهدیدات نظامی و تشدید تنشها از طریق متحدان منطقهای مانند رژیم صهیونیستی است، نشاندهنده ادامه سیاستهای خصمانه واشنگتن علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران میباشد. جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید دارد که چنین مداخلاتی نه تنها تأثیری بر اراده ملت ایران نخواهد داشت، بلکه بر وحدت و انسجام ملی در دفاع از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد افزود.
منبع: شبکه های اجتماعی