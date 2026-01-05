باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی- حسن عباسپور مدیر طرح NGL خارگ در جمع خبرنگاران اعزامی به این جزیره در تشریح جزئیات پروژه NGL گفت: محصولاتی که در طرح NGL خارگ از گازهای ترش و فلر تولید میشود شامل متان، اتان، پروپان، بوتان، کاندنسیت و گوگرد است که همگی از محصولات با ارزش اقتصادی محسوب میشوند و توجیهپذیری مالی پروژه را تضمین میکنند.
وی با بیان اینکه رسالت اصلی این طرح جمعآوری گازهای فلری است که سالها در مشعلها سوزانده میشد، بیان کرد: برای تولید این محصولات، زیرساختهای پشتیبان از جمله واحد یوتیلیتی شامل آب، برق و بخار طراحی و اجرا شده است. در این مجموعه، پنج توربین گازی هرکدام با ظرفیت ۲۰ مگاوات نصب شده که در مجموع توان تولید ۱۰۰ مگاوات برق را دارند.
مدیر طرح NGL خارگ اظهار کرد: تاکنون دو توربین وارد مدار شده و سه توربین دیگر طبق برنامه و با رفع ملاحظات فنی در آینده راهاندازی خواهند شد. سوخت این توربینها بهصورت دوگانهسوز بوده و عمدتاً از گاز تولیدی پروژه استفاده میشود که هم مقرونبهصرفهتر است و هم کیفیت بالاتری دارد؛ سوخت مایع نیز از کاندنسیت تولیدی همین طرح تأمین میشود.
عباسپور گفت: در این مجموعه، پروپان و بوتان بهعنوان محصولات اصلی پس از پالایش، مایعسازی و ذخیرهسازی در مخازن دوجداره با دمای منفی ۴۰ درجه، عمدتاً از طریق اسکله صادراتی صادر میشوند. این مخازن بتنی نیازمند استانداردهای بالای ساخت و نگهداری هستند که در طراحی پروژه لحاظ شده است.
وی بیان کرد: در ابتدا قرار بود این پروژه روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز را پالایش کند، اما بهدلیل افت فشار گاز در میادین تأمینکننده، ظرفیت فعلی به ۳۰۰ میلیون فوت مکعب کاهش یافته است، اما با این حال، ظرفیت یوتیلیتی کاهش پیدا نکرده و همین موضوع امکان توسعه واحدهای پاییندستی در آینده را فراهم میکند.
عباسپور تأکید کرد: وجود یوتیلیتی مازاد، این فرصت را ایجاد کرده که بهجای خامفروشی محصولات، بتوان در مراحل بعدی به سمت تعریف صنایع پاییندستی مانند تولید پلیپروپیلن حرکت کرد که ارزش افزوده بالاتری برای کشور به همراه دار
مدیر طرح NGL خارگ درباره وضعیت سرمایهگذاری پروژه گفت: این طرح هماکنون حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای رسیدن به مرحله پیشراهاندازی، برآورد ما نیاز به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه است. با راهاندازی زودهنگام بخشی از تولید، امکان ایجاد درآمد و تأمین مالی ادامه پروژه از محل عواید آن وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای این طرح تصریح کرد: پروژه NGL خارگ پس از واگذاری از شرکت نفت فلات قاره ایران، توسط بخش خصوصی در حال اجراست. با وجود جذابیت اقتصادی پروژه و استقبال نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی، محدودیتهای قانونی و چالشهای تأمین مالی باعث کندی روند حمایت شده است.
عباسپور گفت: امیدواریم با رفع موانع مالی و افزایش حمایتها، این پروژه هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد و علاوه بر جلوگیری از هدررفت گازهای فلر، زمینهساز توسعه صنایع پاییندستی و ایجاد ارزش افزوده پایدار در منطقه خارگ شود.
مدیر طرح NGL خارگ در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از طرحهای بزرگ صنعتی بخش خصوصی گفت: تجربه کشورهای صنعتی نشان میدهد توسعه پایدار بدون پشتیبانی مؤثر از چنین پروژههایی محقق نمیشود و در صورت عدم حمایت مالی و نهادی از طرح NGL خارگ، نباید انتظار تحقق اهداف توسعه پایدار و تکمیل زنجیره ارزش در این منطقه را داشت.