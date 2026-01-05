معاون اول رئیس جمهور در گفت‌و‌گو‌ با استاندار مازندران، رئیس ستاد مدیریت بحران و رئیس جمعیت هلال احمر، بر لزوم بسیج همگانی نهاد‌های خدمات‌رسان برای مهار کردن آتش‌سوزی کارخانه کاله آمل تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع آتش‌سوزی در کارخانه کاله در شهرستان آمل، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در گفتگوهای تلفنی جداگانه با حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران و پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، آخرین وضع این حادثه را پیگیری کرد.

معاون اول رئیس‌ جمهور در این گفتگوها با تأکید بر ضرورت مدیریت سریع و هماهنگ حادثه، خواستار به‌کارگیری همه ظرفیت‌های امدادی، ایمنی و خدماتی برای مهار کردن سریع‌تر آتش‌سوزی و جلوگیری از گسترش خسارات شد.
 
عارف، همچنین با توجه به ابعاد حادثه، از استان‌های همجوار خواست در صورت نیاز با اعزام تجهیزات و نیرو‌های تخصصی، در مهار آتش و کمک رسانی همکاری کنند و بر هماهنگی کامل میان سازمان مدیریت بحران، دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.
 
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان، بر لزوم حفظ ایمنی شهروندان، کارکنان کارخانه و نیرو‌های امدادی و ارائه گزارش‌های مستمر از روند عملیات مهار آتش و اقدامات انجام‌شده، تأکید کرد.
 
استاندار مازندران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس جمعیت هلال احمر نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته و در دست انجام به معاون اول رئیس‌ جمهور ارائه کردند.
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
برچسب ها: آتش سوزی کارخانه ، کاله آمل
