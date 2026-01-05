معاون توسعه پیش‌بینی هواشناسی استان کردستان از روند افزایشی دما در این ‏استان از امروز تا پایان هفته جاری خبر داد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - خسرو سیف‌پناهی، با تشریح آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی اعلام ‏کرد: طی امروز تا صبح روز جمعه، هوای استان در وضعیت پایدار و نسبتاً ‏آرامی قرار خواهد داشت. ‏

وی افزود: در شهر‌های بزرگ و پرجمعیت استان، انباشت آلاینده‌ها به ویژه در ‏ساعات اولیه صبح منجر به شکل‌گیری پدیده غبار خواهد شد. همچنین، در برخی ‏مناطق وزش باد باعث ایجاد کولاک برف پیش‌بینی شده است. ‏

سیف‌پناهی در خصوص تغییرات دمایی اظهار داشت: از لحاظ دمایی، طی چهار ‏روز آینده دمای هوا در طول شبانه‌روز روند افزایشی داشته و از شدت سرما ‏کاسته می‌شود. ‏

معاون توسعه پیش‌بینی هواشناسی کردستان افزود: با توجه به افزایش محسوس ‏دما در روز‌های آتی، احتمال سقوط بهمن در ارتفاعات و دامنه‌های برف‌گیر ‏استان وجود دارد و لازم است کوهنوردان و ساکنین مناطق کوهستانی نکات ایمنی ‏را به‌طور جدی رعایت کنند. ‏

افزایش تدریجی دما در کردستان تا پایان هفته؛هشدار هواشناسی درباره خطر وقوع ‏بهمن
