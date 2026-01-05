باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - خسرو سیفپناهی، با تشریح آخرین نقشهها و خروجی مدلهای هواشناسی اعلام کرد: طی امروز تا صبح روز جمعه، هوای استان در وضعیت پایدار و نسبتاً آرامی قرار خواهد داشت.
وی افزود: در شهرهای بزرگ و پرجمعیت استان، انباشت آلایندهها به ویژه در ساعات اولیه صبح منجر به شکلگیری پدیده غبار خواهد شد. همچنین، در برخی مناطق وزش باد باعث ایجاد کولاک برف پیشبینی شده است.
سیفپناهی در خصوص تغییرات دمایی اظهار داشت: از لحاظ دمایی، طی چهار روز آینده دمای هوا در طول شبانهروز روند افزایشی داشته و از شدت سرما کاسته میشود.
معاون توسعه پیشبینی هواشناسی کردستان افزود: با توجه به افزایش محسوس دما در روزهای آتی، احتمال سقوط بهمن در ارتفاعات و دامنههای برفگیر استان وجود دارد و لازم است کوهنوردان و ساکنین مناطق کوهستانی نکات ایمنی را بهطور جدی رعایت کنند.