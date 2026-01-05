باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض فاحش حاکمیت لبنان، حملات گستردهای را به مناطق مختلف این کشور از جمله البقاع شرقی و جنوب لبنان انجام داده است. این تجاوزات که تحت عنوان ادعای هدفگیری مواضع حماس و حزبالله صورت میگیرد، بخشی از سیاست نظامیگری مداوم این رژیم برای تنشآفرینی در منطقه است.
بر اساس گزارشها، روستاهای عینالتینه، المناره، انان و کفرحتی هدف حملات هوایی و موشکی قرار گرفتهاند. این اقدامات نه تنها امنیت و ثبات لبنان را تهدید میکند، بلکه نقض آشکار قوانین بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت در مورد حرمت مرزهای کشورهاست.
جامعه جهانی باید در برابر این تجاوزات مکرر رژیم اشغالگر قدس موضعی قاطع اتخاذ کرده و مانع از تشدید بیثباتی در منطقه شود. ادامه سکوت در قبال این اقدامات خصمانه، به معنای تشویق رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه تجاوزاتش خواهد بود.
منبع: الجزیره