رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض حاکمیت لبنان، حملات هوایی و موشکی گسترده‌ای را به مناطق البقاع شرقی و جنوب این کشور انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض فاحش حاکمیت لبنان، حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف این کشور از جمله البقاع شرقی و جنوب لبنان انجام داده است. این تجاوزات که تحت عنوان ادعای هدف‌گیری مواضع حماس و حزب‌الله صورت می‌گیرد، بخشی از سیاست نظامی‌گری مداوم این رژیم برای تنش‌آفرینی در منطقه است.

بر اساس گزارش‌ها، روستا‌های عین‌التینه، المناره، انان و کفرحتی هدف حملات هوایی و موشکی قرار گرفته‌اند. این اقدامات نه تنها امنیت و ثبات لبنان را تهدید می‌کند، بلکه نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد حرمت مرز‌های کشورهاست.

جامعه جهانی باید در برابر این تجاوزات مکرر رژیم اشغالگر قدس موضعی قاطع اتخاذ کرده و مانع از تشدید بی‌ثباتی در منطقه شود. ادامه سکوت در قبال این اقدامات خصمانه، به معنای تشویق رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه تجاوزاتش خواهد بود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به لبنان ، حملات هوایی اسرائیل
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!