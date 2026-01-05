مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون ­آخرین وضعیت طرح‌های حمایتی و­ جزئیات اجرای طرح‌های­ حمایتی دولت از مادران را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا قیومی با تشریح جزئیات جدید سه طرح حمایتی فعال دولت، خبر از یک تصمیم مهم برای خانوار‌های دهک‌های مشمول داد و گفت: رفع محدودیت در دریافت همزمان دو بسته حمایتی «یسنا» (ویژه مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال) و طرح حمایت غذایی از کودکان زیر ۵ سال­برای رفع سوءتغذیه از مهمترین تغییرات در این دو طرح حمایتی است.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این طرح‌ها با هدف حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر اجرا شده و در فاز‌های جدید، مبالغی تا سقف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای کودکان و ۶۵۰ هزار تومان برای مادران واجد شرایط را شامل شده و دو مرحله آتی طرح «یسنا» نیز احتمالا در ماه‌های بهمن و اسفند اجرا خواهد شد.

وی افزود: در ادامه اجرای سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت و سلامت خانواده، بسته‌های کالابرگ الکترونیکی ویژه مادران باردار و مادران دارای فرزند خردسال در هفت دهک درآمدی به‌صورت مرحله‌ای شارژ و در اختیار خانوار‌های مشمول قرار می‌گیرد.

زهرا قیومی گفت: در حال حاضر سه طرح حمایتی به‌صورت هم‌زمان در کشور در حال اجراست که هدف آنها حمایت هدفمند از خانوارها، به‌ویژه مادران و کودکان است.

وی با تشریح این طرح‌ها افزود: نخست، طرح کالابرگ عمومی است که برای عموم مردم شارژ می‌شود، دوم، طرح «یسنا» ویژه مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال است که سه دهک اول ۶۵۰ هزار تومان و چهار و پنج ۵۰۰ هزار تومان است وسومین طرح نیز مربوط به حمایت غذایی از کودکان دچار سوءتغذیه زیر پنج سال در دهک‌های یک تا ۵، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و دهک‌های ۶ و ۷ نیز ۸۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد.

قیومی در ادامه گفت: در طرح حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه، تاکنون در دو مرحله شارژ شده است و این طرح به‌صورت چهار مرحله‌ای پیش‌بینی شده و طرح یسنا دو مرحله دیگر آن ادر صورت تامین اعتبار­در ماه‌های بهمن و اسفند اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت کار افزود: خانواده‌هایی که به‌طور هم‌زمان دارای مادر باردار یا مادر دارای فرزند زیر دو سال و همچنین کودک زیر پنج سال دچار سوءتغذیه باشند، می‌توانند از هر دو بسته حمایتی به‌صورت همزمان استفاده کنند و محدودیتی در دریافت این حمایت‌ها وجود ندارد.

­وی گفت: خانواده‌ها می‌توانند برای اطلاع از میزان اعتبار خود به برنامه کاربردی شما یا به بازوی­ پیام رسان بله مراجعه کنند. ­

­زهرا قیومی در پایان یاداور شد: خانواده‌ها تا پانزدهم بهمن برای خرید اعتبار خود از فروشگاه‌های طرف قراداد فرصت دارند و اعتبار این دوره به دوره بعد منتقل نخواهد شد.

 
منبع: صداوسیما
برچسب ها: بسته حمایتی ، کمک معیشتی
