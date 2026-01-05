معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، از شارژ خودکار اعتبار برای کارمندان و بازنشستگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح شیوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان به‌صورت خودکار شارژ می‌شود و نیازی به ثبت‌نام جداگانه برای این گروه‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اطلاعات کلی خانوارهای کارمندان و بازنشستگان هم‌اکنون در حال ارسال است، افزود: این اقدام به‌منظور شارژ سریع‌تر اعتبار کالابرگ برای این مشمولان انجام می‌شود.

اندایش ادامه داد: افرادی که جزو گروه کارمندان و بازنشستگان نیستند و یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، باید در سامانه‌ای که اعلام می‌شود، درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی اطلاعات، امکان شارژ اعتبار برای آنان نیز فراهم شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نحوه پرداخت اعتبار کالابرگ گفت: این اعتبار در چهار نوبت پیش‌بینی شده است که یک نوبت آن قابل استفاده است و سه نوبت دیگر در ماه‌های آینده قابل هزینه‌کرد خواهد شد. اعتبار استفاده نشده قابل انتقال به ماههای بعد بوده و از بین نمی‌رود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از توزیع مرحله‌ای اعتبار، جلوگیری از ایجاد فشار بر بازار کالاهای اساسی است و بر این اساس، مشمولان می‌توانند هر ماه متناسب با زمان اعلام‌شده، مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر را برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت