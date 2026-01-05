نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، با محکوم کردن اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا، خواستار آزادی فوری نیکلاس مادورو و همسرش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - واسیلی نِبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه از ایالات متحده خواست نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور «قانونی منتخب» ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس را آزاد کند.

نبنزیا قبل از جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت: «هیچ توجیهی برای جنایات ارتکابی توسط آمریکا در کاراکاس وجود ندارد. ما قاطعانه اقدام مسلحانه تجاوزکارانه آمریکا علیه ونزوئلا را که همه هنجار‌های حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، محکوم می‌کنیم.» او تأکید کرد که جهان نمی‌تواند اجازه دهد آمریکا «خود را به عنوان نوعی قاضی اعلی اعلام کند.»

علاوه بر این، این نماینده روس اصرار کرد که همه اختلافات بین واشنگتن و کاراکاس باید از طریق گفت‌و‌گو حل شود و افزود که روسیه از حق ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت خود حمایت می‌کند.

منبع: تاس

چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟