باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا محسنی، دبیر ستاد انتخابات استان گیلان گفت: تا ساعت ۱۷ امروز (چهارشنبه ۱۵ دی ماه)، ۳۰ داوطلب مراحل پیش ثبت‌نام خود برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای مجلس بندر انزلی را انجام داده‌اند که از این تعداد، ۲۴ نفر مرد و ۶ نفر زن هستند.

او افزود: از لحاظ سوابق تحصیلی از این تعداد ۱۱ نفر مدرک تحصیلی دکترا، ۱۷ نفر کارشناسی ارشد و ۲ نفر دیگر نیز مدرک کارشناسی دارند.

دبیر ستاد انتخابات گیلان به زمان‌بندی فرآیند پیش‌ثبت‌نام اشاره و تصریح کرد: این مرحله از روز شنبه ۱۳ دی ماه آغاز شده و تا ساعت ۱۶ عصر فردا (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه) ادامه خواهد داشت. از داوطلبان درخواست می‌شود ثبت‌نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا فرآیند‌ها با نظم و دقت بیشتری انجام شود.

محسنی همچنین گفت: داوطلبانی که مرحله پیش‌ثبت‌نام را با موفقیت پشت سر بگذارند، باید ثبت‌نام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۴ و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام دهند.

به گفته او، تنها داوطلبانی که پیش ثبت نام خود را با موفقیت انجام داده‌اند، مجاز هستند که در مرحله بعدی، ثبت نام خود را نهایی کنند.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۳ استان و ۵ شهرستان (از جمله بندر انزلی) برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان