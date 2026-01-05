راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون

شرکت پتروشیمی بیستون اعلام کرد این شرکت به عنوان تنها تولیدکننده آلکیل بنزن خطی در غرب کشور و یکی از دو تأمین کننده اصلی این محصول در ایران، در راستای توسعه انرژی پاک نخستین پروژه نیروگاه خورشیدی خود را راه‌اندازی کرده است.

آگهی تبلیغاتی | روابط عمومی شرکت پتروشیمی بیستون در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کرد این شرکت به عنوان تنها تولیدکننده آلکیل بنزن خطی در غرب کشور و یکی از دو تأمین کننده اصلی این محصول در ایران، در راستای توسعه انرژی پاک و تجدیدپذیر نخستین پروژه نیروگاه خورشیدی خود را در ساختمان مرکزی این شرکت راه اندازی نموده است.

 این شرکت در راستای تعهد خود به استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و با حمایت‌های سهامدار عمده این پتروشیمی؛ جناب آقای مهندس هادی درویشوند، اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت نامی ۷۰ کیلووات ساعت در محل ساختمان مرکزی شرکت پتروشیمی بیستون نموده است. این نیروگاه می‌تواند به عنوان تأمین‌کننده برق این ساختمان در ساعات پیک مصرف روزانه مورد استفاده قرارگیرد. همچنین امکان استفاده از مازاد برق تولیدی در سایر بخش ها نیز در دسترس می‌باشد.

روابط عمومی پتروشیمی بیستون همچنین افزود، متناسب با ظرفیت تولیدی ماهیانه، بخشی از برق تجدید پذیر موضوع ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که جزو الزامات این شرکت می‌باشد را پوشش می‌دهد. اجرای این پروژه نشان‌دهنده پایبندی شرکت به الزامات قانونی و حرکت در مسیر توسعه پایدار است.

این اقدام پتروشیمی بیستون، گامی عملی در جهت کاهش اثرات زیست محیطی و الگویی برای سایر صنایع کشور در بهره گیری از انرژیهای نو و تجدیدپذیر محسوب می‌شود.

