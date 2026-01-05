آتشی که به جان کارخانه کاله آمل افتاد بود مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسینعلی محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران، گفت: وقوع آتش‌سوزی در واحد لبنیات شرکت کاله آمل واقع در ابتدای جاده چمستان از ساعت ۱۶ گزارش و بلافاصله گروه‌های آتش نشانی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه آتش اکنون مهار است، افزود: آتش کنترل شده است و جای نگرانی وجود ندارد.

محمدی ادامه داد: عملیات اطفای حریق در کاله با حضور ۴۰ دستگاه ماشین آلات آتش نشانی از شهر‌های مختلف و چندین تانکر آبرسانی انجام شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: با دستور استاندار مازندران ادوات اطفای حریق از شهرداری‌های استان به محل حادثه اعزام شدند.

حسینعلی محمدی افزود: به دلیل وجود چربی در انبار پنیر و مخزن آمونیاک لازم بود از همه امکانات برای مهار آتش استفاده شود.

او با بیان اینکه آتش اکنون مهار شد و ماموران در حال لکه گیری هستند، ادامه داد: ارزیابی میزان خسارت بعد از گزارش نهایی اعلام می‌شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: برای مهار آتش هماهنگی برای پرواز هواپیمای ایلیوشن انجام شده بود، اما به دلیل مهار آتش، نیازی به پرواز هواپیما نبود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

