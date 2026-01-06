باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تصویب کلیات بودجه سال آینده گفت: پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت، دغدغه و نگرانی برای اقشار مختلف مردم و به‌تبع آن نمایندگان مردم به‌وجود آمد. اولین نگرانی در بحث پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق بود که توسط دولت ارائه شده بود. افزایش مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و نگرانی درخصوص حذف ارز ترجیحی و منابع موردنیاز خرید تضمینی گندم، ازجمله مهم‌ترین نکات و نگرانی‌های مردم و نمایندگان به شمار می‌رفت که همین موضوعات موضوع باعث شد بیش از دو سوم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، یعنی ۷۸ درصد، رأی مخالف بدهند و کلیات لایحه بودجه را در مرحله اول رد کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتند و به‌منظور تعامل، پذیرفتند که دغدغه نمایندگان که همان دغدغه مردم بود، یعنی نگرانی از کوچک شدن سفره مردم و به‌نوعی کاهش قدرت خرید آنان، اصلاح شود. در نهایت، افزایش حقوق با پیشنهاد مجلس و سپس پذیرش توسط دولت بین ۲۱ تا ۴۳ درصد پیش‌بینی شد البته در مرحله کلیات، مورد توافق قرار گرفت و در جزئیات تا زمان تأیید نهایی، این مسیر همچنان ادامه دارد.

این نماینده مجلس می‌گوید افزایش مالیات بر ارزش افزوده، توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به جهت توجه به اصناف، بازاریان، تولید، تولیدکننده و مردم، آن دو درصد افزایش رد شد و همان ۱۰ درصد باقی ماند و پیشنهاد دولت رأی نیاورد. در بحث ارز ترجیحی، ۸.۸ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی اختصاص پیدا کرد. منابع موردنیاز برای خرید تضمینی گندم و موضوع آرد و نان، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس اضافه کرد: برای اجرای همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، فقط برای صندوق تأمین اجتماعی، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات پیش‌بینی شد که این موضوع برای صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها نیز که وجود دارند بنا شد حتماً اجرا شود. همچنین مرحله سوم، یعنی اجرای ۳۰ درصدی باید عملیاتی شود.

یوسفی گفت: در بحث منابع موردنیاز واردات بنزین و مابه‌التفاوت تولید و مصرف روزانه، این منابع در جدول هدفمندی و جدول ۱۴ پیش‌بینی شد. البته در روش و نوع مدیریت دولت، نه به این شیوه که یک‌شبه یارانه، مثلاً از تولید حذف شود و به‌صورت پرداخت نقدی انجام گیرد؛ مانند پرداخت یک میلیون تومان یا مباحثی که اکنون مطرح می‌شود. زیرا نگرانی وجود دارد؛ همان‌طور که می‌بینید یارانه ۴۵ هزار تومانی دهه ۸۰ معادل ۴۵ دلار بود، اما ارزش فعلی آن کمتر از قیمت یک بطری آب معدنی است و با آن ۴۵ هزار تومان حتی نمی‌توان یک آب معدنی خرید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ کل کشور تصریح کرد: نگرانی دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اگر این منابع به‌صورت نقدی، حالا با هر عددی مانند یک یا دو میلیون تومان پرداخت شود، پس از مدتی ارزش آن کاهش پیدا کند. نگرانی بعدی این است که تولید و تولیدکننده دچار مشکل شوند و به ورشکستگی برسند؛ همان‌گونه که در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دامدار، مرغدار و کشاورز اتفاق افتاد. اینها نکاتی است که بناست در جزئیات، اصلاحات لازم درباره آنها صورت گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: مجلس پس از این موضوعات که به‌منظور توجه به معیشت مردم مطرح شد به کلیات رأی موافق داد، البته به‌صورت مشروط و با تأکید بر انجام اصلاحاتی، هم در نحوه هزینه‌کرد یارانه‌ها و بازتوزیع آنها. برای مثال، موضوع وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت ازجمله نکاتی است که حتماً در جزئیات، دولت باید برنامه مشخصی ارائه دهد تا از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری شود.

یوسفی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مجلس چه زمانی وارد بررسی جزئیات بودجه می‌شود؟، بیان کرد: براساس آیین‌نامه چنین است که از امروز، با تصویب کلیات، نمایندگان پنج روز فرصت دارند پیشنهادات خود را ثبت کنند. پس از آن، ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس پنج روز فرصت دارند این پیشنهادات را بررسی کنند و در نهایت، پس از این ۱۰ روز، کمیسیون تلفیق ۱۵ روز فرصت دارد تا پیشنهادات و جزئیات را بررسی کرده و گزارش آن را برای صحن علنی آماده کند.