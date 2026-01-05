در پی برخی اعتراضات در تعدادی از شهرهای کشور و آسیب رسیدن به آمبولانس‌ها، تخریب تجهیزات درمانی و صدمه دیدن تعدادی از کارکنان نظام سلامت، وزارت بهداشت بیانیه‌ صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی برخی اعتراضات و ناآرامی‌ها در تعدادی از شهرهای کشور و آسیب رسیدن به آمبولانس‌های اورژانس، تخریب تجهیزات درمانی و همچنین صدمه دیدن تعدادی از کارکنان نظام سلامت، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در بیانیه‌ای بر ضرورت حفظ حرمت نظام سلامت تاکید کرد.

 در متن این بیانیه آمده است:

مردم فهیم و عزیز ایران

در روزهای اخیر و هم‌زمان با بروز برخی اعتراضات و ناآرامی‌ها در تعدادی از شهرهای کشور، متأسفانه در مواردی شاهد ورود به مراکز درمانی، آسیب به آمبولانس‌های اورژانس، تخریب تجهیزات درمانی و صدمه‌دیدن تعدادی از کارکنان خدوم نظام سلامت بوده‌ایم؛ رخدادهایی که با اصول انسانی، اخلاقی و حقوق شهروندی در تعارض آشکار است.

نظام سلامت کشور و تمامی کارکنان آن، همواره و بدون هیچ تمایزی، متعهد به حفظ جان و سلامت همه شهروندان ایران بوده و هستند؛ بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و تجهیزات درمانی، فضاهایی امن و دارایی‌هایی عمومی‌اند که به همه مردم تعلق دارند و باید در هر شرایطی از تعرض، تنش و درگیری مصون بمانند.

در همین راستا و در پی حادثه رخ‌داده در بیمارستان شهر ایلام، به دستور صریح وزیر محترم بهداشت، موضوع درگیری در این مرکز درمانی به‌صورت جدی و دقیق در دست بررسی قرار گرفته و نتایج آن در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد. اطمینان می‌دهیم که صیانت از امنیت مراکز درمانی، حقوق بیماران و حمایت از کادر درمان، تعهد قطعی وزارت بهداشت است و با هرگونه خدشه به این حریم انسانی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

از همه شهروندان آگاه و مسئولیت‌پذیر کشور انتظار می‌رود، همچون گذشته، با درک جایگاه حیاتی نظام سلامت، در هر شرایطی حرمت بیمارستان، آمبولانس و تیم‌های امدادی را حفظ کرده و اجازه ندهند این سرمایه ملی و اجتماعی آسیب ببیند. حفظ امنیت نظام سلامت، حفظ امنیت جان همه ماست.

برچسب ها: حمله به بیمارستان ، آمبولانس اورژانس
خبرهای مرتبط
یک بیمارستان دیگر در تهران مورد هدف راکتی رژیم صهیونیستی قرار گرفت
رئیس اورژانس کشور:
فرسودگی آمبولانس‌ها مشکل تمام کشور است
سخنگوی وزارت امور خارجه:
حمله به بیمارستان‌ها نقض فاحش قواعد بین‌المللی و جنایت جنگی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه دانشگاه آزاد پیرامون تغییر زمان‌بندی امتحانات
امتحانات نهایی فردا برگزار می‌شود
کلاس‌های درس دانشگاه علمی کاربردی غیرحضوری شد
نوروبیون داروی عمومی نیست/ هشدار درباره تزریق خودسرانه ویتامین‌ها
ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد
هشدار سازمان غذا و دارو درباره داروی تقلبی پیوند عضو
راه‌اندازی سامانه ارجاع نماد/ امکان شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی
اهمیت بهداشت خواب دانشجویان در ایام امتحانات
سردار سلیمانی اسطوره‌ای ماندگار و تراز انسان مؤمن و انقلابی است
هشدار علمی: برخی از دارو‌های رایج دیابت ممکن است بیماری را بدتر کنند
آخرین اخبار
دستور وزیر بهداشت برای پیگیری موضوع بیمارستان ایلام 
وضعیت امتحانات پایان ترم دانشجویان تعیین تکلیف شد
آیا دانشمندان می‌توانند حیات فرازمینی را بدون دانستن شکل ظاهری آن تشخیص دهند؟
ایجاد ۱۸۰ پایگاه عملیاتی و ۱۶۷۷ پست سازمانی جدید در اورژانس تهران
مزایای ساعت هوشمند برای مطالعه و یادگیری
فضاپیمای چینی هنگام فرود بر روی ماه چه خواهد کرد؟
امتحانات نهایی فردا برگزار می‌شود
چرا بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته کلیه مشکلات گوارشی جدی را تجربه می‌کنند؟
هشدار علمی: برخی از دارو‌های رایج دیابت ممکن است بیماری را بدتر کنند
هشدار سازمان غذا و دارو درباره داروی تقلبی پیوند عضو
نوروبیون داروی عمومی نیست/ هشدار درباره تزریق خودسرانه ویتامین‌ها
اطلاعیه دانشگاه آزاد پیرامون تغییر زمان‌بندی امتحانات
ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد
سردار سلیمانی اسطوره‌ای ماندگار و تراز انسان مؤمن و انقلابی است
راه‌اندازی سامانه ارجاع نماد/ امکان شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی
اهمیت بهداشت خواب دانشجویان در ایام امتحانات
کلاس‌های درس دانشگاه علمی کاربردی غیرحضوری شد
مشتری در مقابله قرار می‌گیرد/ بهترین زمانِ رصد بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی
شرکت ۵۶۰ هزار دانش‌آموز در مراسم اعتکاف