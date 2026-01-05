انتقاد شدید سناتورها از ترامپ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - کریس مورفی، سناتور آمریکایی، سیاست خارجی دولت ترامپ را از اساس فاسد توصیف کرده و بر ناکارآمدی و تبعات منفی مداخله‌های بین‌المللی واشینگتن تأکید کرد. به گفته او، این رویکرد نه تنها منافع ملی آمریکا را تهدید می‌کند، بلکه جایگاه این کشور در عرصه جهانی را نیز تضعیف می‌کند.

برنی سندرز، دیگر سناتور برجسته، با اشاره به مشکلات وخیم اقتصادی آمریکا، خطاب به ترامپ هشدار داده است که دولت باید به جای تمرکز بر مداخله در امور خارجی، توجه ویژه‌ای به بحران‌های بزرگ داخلی از جمله تورم، فقر و کمبود خدمات اجتماعی داشته باشد.