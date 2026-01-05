باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش شبکه المسیره وابسته به جنبش انصارالله یمن، حملات اخیر عربستان سعودی به شهر مرزی «شدا» در استان صعده، منجر به مجروح شدن چهار شهروند یمنی شده است.
گزارشها حاکی از آن است که عربستان از پهپاد و توپخانه برای بمباران مناطق مختلف این شهر مرزی استفاده کرده است. مرز مشترک عربستان و یمن از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون شاهد درگیریهای متناوب و حملات مرزی بوده که همواره باعث تلفات انسانی و افزایش آلام مردم این منطقه شده است.
این رویدادها در چارچوب جنگ گستردهتر در یمن و مداخله خارجی در امور این کشور رخ میدهد و لزوم تلاش برای یافتن راهحلی سیاسی و پایان دادن به درگیریها را بیش از پیش آشکار میسازد.
منبع: المسیره