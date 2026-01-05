گزارش‌ها از حملات عربستان سعودی به شهر مرزی «شدا» در استان صعده یمن حکایت دارد که منجر به مجروح شدن چهار شهروند یمنی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش شبکه المسیره وابسته به جنبش انصارالله یمن، حملات اخیر عربستان سعودی به شهر مرزی «شدا» در استان صعده، منجر به مجروح شدن چهار شهروند یمنی شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان از پهپاد و توپخانه برای بمباران مناطق مختلف این شهر مرزی استفاده کرده است. مرز مشترک عربستان و یمن از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون شاهد درگیری‌های متناوب و حملات مرزی بوده که همواره باعث تلفات انسانی و افزایش آلام مردم این منطقه شده است.

این رویداد‌ها در چارچوب جنگ گسترده‌تر در یمن و مداخله خارجی در امور این کشور رخ می‌دهد و لزوم تلاش برای یافتن راه‌حلی سیاسی و پایان دادن به درگیری‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

منبع: المسیره

برچسب ها: عربستان ، حمله به یمن
خبرهای مرتبط
انصارالله: تجاوز علیه ونزوئلا نشان دهنده سطح وحشی‌گری آمریکاست
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
رایزنی فیدان با وزیران خارجه امارات و عربستان درباره تحولات یمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
حمایت زیرپوستی ژاپن از قلدری ترامپ
آخرین اخبار
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران
حمله عربستان به شهر مرزی «شدا» در یمن/4 نفر مجروح شدند
نماینده روسیه در سازمان ملل: آمریکا باید مادورو را آزاد کند
مادورو اتهامات وارده علیه خود را رد کرد
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی: حملات گسترده به البقاع شرقی و جنوب لبنان
گوترش: عملیات آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی در ونزوئلا دامن بزند
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
کمیسیون اروپا: زود است درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا قضاوت کنیم
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با شی جینپینگ؛ «آغاز مرحله جدید» در روابط دو کشور
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
نیویورک تایمز: ۸۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند 
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
ربایش مادورو صدای اروپا را هم درآورد
فواد حسین رقیب آمیدی شد
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
نزار آمیدی؛ نامزد نهایی اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
اتحاد پکن و اسلام‌آباد علیه تروریسم در افغانستان
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
حمایت زیرپوستی ژاپن از قلدری ترامپ
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
شکست مذاکرات دمشق با قسد
چین خطاب به آمریکا: شما پلیس جهان نیستید
چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟