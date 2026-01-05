باشگاه خبرنگاران جوان _ استاندار گلستان در جلسه مشترک شورای اجتماعی و کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان، بر لزوم انسجام تصمیمگیری و هماهنگی بین دستگاهها برای پاسخگویی مؤثر به مسائل اجتماعی تأکید کرد.
طهماسبی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالشهای اجتماعی ریشه در نحوه اجرا و نظارت دارد، گفت: رویکرد استان حرکت به سمت اقدامهای میدانی و مبتنی بر واقعیتهای جامعه است.
وی محلهمحوری را یکی از راهبردهای اصلی استان دانست و افزود: حضور فعال در محلات، استفاده از ظرفیت مساجد، معتمدان محلی و گروههای مردمی میتواند به حل تدریجی مشکلات اجتماعی منجر شود.
استاندار گلستان با اشاره به اهمیت تقویت بنیان خانواده و توجه به جوانان اظهار داشت: سیاستگذاریهای اجتماعی باید با نگاه پیشگیرانه و متناسب با شرایط فرهنگی استان دنبال شود.
وی در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد و گفت: اثربخشی جلسات زمانی معنا پیدا میکند که تصمیمها به اقدام عملی در سطح جامعه تبدیل شود.
