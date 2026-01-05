روزنامه جروزالم پست ادعا کرد مقامات آمریکایی و اسرائیلی پس از ربوده شدن نیکلاس مادورو احتمالاً به دنبال مداخله در امور داخلی ایران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه جروزالم پست روز دوشنبه در گزارشی تایید نشده مدعی شد مقامات آمریکایی و اسرائیلی پس از ربوده شدن نیکلاس مادورو، رئیس جمهور قانونی ونزوئلا توسط نیرو‌های آمریکایی، احتمالا در اقدامی ناشیانه به سمت مداخله در امور داخلی ایران حرکت کنند.

این نشریه صهیونیست در سایه اغتشاشات اخیر در ایران که با حمایت موساد رخ داد  ادامه داد: در حالی که تصمیم نهایی اتخاذ نشده است، هر دو واشنگتن و اسرائیل در حال ارزیابی این هستند که آیا حذف مادورو می‌تواند راه‌های جدیدی برای به چالش کشیدن حکومت ایران درسایه اغتشاشاتی که خود خود ایجاد کرده اند، باز کند یا خیر.

جروزالم پست همچنین تاکید کرد که آمریکا به احتمال زیاد از معترضان ایرانی از طریق اقدامات نظامی یا پنهانی محدود حمایت کند.

این گزارش در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که شبکه تلویزیونی «کان» اسرائیل روز دوشنبه به نقل از منابع دیپلماتیک ناشناس گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواسته است تا به ایران اطلاع دهد که اسرائیل قصد حمله نظامی جدیدی به این کشور را ندارد.

این رفتارها، که همراه با تهدیدات نظامی و تشدید تنش‌ها از طریق متحدان منطقه‌ای مانند رژیم صهیونیستی است، نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید دارد که چنین مداخلاتی نه تنها تأثیری بر اراده ملت ایران نخواهد داشت، بلکه بر وحدت و انسجام ملی در دفاع از آرمان‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی خواهد افزود.

منبع: جرازلم پست

