باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ از وقوع حریق در یکی از جایگاههای سوخت خیابان شهید رجبنیا خبر داد که با حضور سریع آتشنشانان، بدون تلفات جانی مهار شد.
محمدپور، مدیر روابط عمومی منطقه، اعلام کرد: در جایگاه سوخت «کیا» واقع در خیابان شهید رجبنیا، یک دستگاه خودروی پژو پارس در حین سوختگیری به دلیل نقص فنی دچار حریق شد. این آتشسوزی به خودروی مجاور (پراید) نیز سرایت کرد و موجب وارد آمدن خسارت شد.
وی افزود: طبق گزارش ایستگاه آتشنشانی شماره ۱۴، حادثه با حضور بهموقع و اقدام سریع نیروهای آتشنشانی مهار شد و خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی گزارش نشده است.
محمدپور در پایان تصریح کرد: بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته جایگاه نشان میدهد که این حادثه کاملاً غیرعمدی بوده و هیچگونه شائبه عمدی در وقوع آن وجود ندارد.