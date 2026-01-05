یک رسانه عبری گزارش داده که بنیامین نتانیاهو از ولادیمیر پوتین خواسته تا به ایران منتقل کند که اسرائیل قصد حمله جدیدی علیه این کشور ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش کان، پخش‌کننده عمومی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست کرده است تا به ایران منتقل کند که اسرائیل قصد ندارد حملات جدیدی علیه این کشور انجام دهد. این گزارش روز دوشنبه با استناد به منابع دیپلماتیک ناشناس منتشر شد که نشان دهنده عمق وحشت صهیونیست ها از پاسخ ایران با موشک های قدرتمند است.

این درخواست در خلال یک تماس تلفنی بین دو طرف مطرح شد، به دلیل نگرانی اسرائیل از اینکه ایران در صورتی که باور کند اسرائیل قصد حمله دارد، ممکن است خود ابتدا اقدام به حمله کند. ساعاتی قبل، نتانیاهو از بیم حمله پیشدستانه ایران به اراضی اشغالی، تهران را تهدید کرده بود که هر حرکت تهاجمی منجر به «پیامد‌های شدید» خواهد شد.

در حالی که گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده که اسرائیل ممکن است دور دیگری از تشدید نظامی علیه ایران را آغاز کند، واهمه نتانیاهو از رویارویی نظامی با ایران و انتقال اینکه قصد حمله به ایران ندارد معادلات را تغییر خواهد داد. در همین حال، گزارش‌های جدید ادعا می‌کند هم اسرائیل و هم ایالات متحده درباره مداخله احتمالی در ایران به نفع اغتشاشات در ایران بحث کرده‌اند.

منبع: کان