یک رسانه عبری گزارش داده که بنیامین نتانیاهو از ولادیمیر پوتین خواسته تا به ایران منتقل کند که اسرائیل قصد حمله جدیدی علیه این کشور ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش کان، پخش‌کننده عمومی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست کرده است تا به ایران منتقل کند که اسرائیل قصد ندارد حملات جدیدی علیه این کشور انجام دهد. این گزارش روز دوشنبه با استناد به منابع دیپلماتیک ناشناس منتشر شد که نشان دهنده عمق وحشت صهیونیست ها از پاسخ ایران با موشک های قدرتمند است.

این درخواست در خلال یک تماس تلفنی بین دو طرف مطرح شد، به دلیل نگرانی اسرائیل از اینکه ایران در صورتی که باور کند اسرائیل قصد حمله دارد، ممکن است خود ابتدا اقدام به حمله کند. ساعاتی قبل، نتانیاهو از بیم حمله پیشدستانه ایران به اراضی اشغالی، تهران را تهدید کرده بود که هر حرکت تهاجمی منجر به «پیامد‌های شدید» خواهد شد.

در حالی که گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده که اسرائیل ممکن است دور دیگری از تشدید نظامی علیه ایران را آغاز کند، واهمه نتانیاهو از رویارویی نظامی با ایران و انتقال اینکه قصد حمله به ایران ندارد معادلات را تغییر خواهد داد. در همین حال، گزارش‌های جدید ادعا می‌کند هم اسرائیل و هم ایالات متحده درباره مداخله احتمالی در ایران به نفع اغتشاشات در ایران بحث کرده‌اند.

منبع: کان

برچسب ها: دولت روسیه ، بنیامین نتانیاهو ، حمله اسرائیل به ایران
خبرهای مرتبط
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
آخرین اخبار
پوتین حامل پیام عجز نتانیاهو برای تهران
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران
حمله عربستان به شهر مرزی «شدا» در یمن/4 نفر مجروح شدند
نماینده روسیه در سازمان ملل: آمریکا باید مادورو را آزاد کند
مادورو اتهامات وارده علیه خود را رد کرد
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی: حملات گسترده به البقاع شرقی و جنوب لبنان
گوترش: عملیات آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی در ونزوئلا دامن بزند
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
کمیسیون اروپا: زود است درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا قضاوت کنیم
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با شی جینپینگ؛ «آغاز مرحله جدید» در روابط دو کشور
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
نیویورک تایمز: ۸۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند 
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
ربایش مادورو صدای اروپا را هم درآورد
فواد حسین رقیب آمیدی شد
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
نزار آمیدی؛ نامزد نهایی اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
اتحاد پکن و اسلام‌آباد علیه تروریسم در افغانستان
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
حمایت زیرپوستی ژاپن از قلدری ترامپ
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
شکست مذاکرات دمشق با قسد