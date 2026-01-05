سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اخوان با اشاره به ابلاغ بخشنامه ای مهم و فوری به شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران، گفت: بر اساس این ابلاغیه، ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران، تحت هر عنوانی از جمله عدم به‌روزرسانی نرخ تسعیر ارز در سامانه‌های بین‌المللی فروش، ممنوع است.

وی با بیان اینکه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت به‌صورت رسمی اعلام و در حال اجراست، افزود: با توجه به این سیاست، انتظار می‌رود شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در کشور، برنامه‌ریزی‌ها و فرآیندهای فروش خود را با شرایط جدید تطبیق داده و از هرگونه اقدام که منجر به تضییع حقوق مسافران شود، پرهیز کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح‌کرد: بر اساس اطلاع رسانی قبلی به شرکت‌های هواپیمایی، بلیت‌هایی که پیش از این و به‌صورت قانونی صادر شده‌اند، از جمله بلیت‌های صادره از تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۶، معتبر بوده و شرکت‌های هواپیمایی موظفند به تعهدات خود در قبال مسافران پایبند باشند.

اخوان ادامه‌داد: در مواردی که برخلاف این بخشنامه، بلیت مسافران به‌صورت غیرداوطلبانه ابطال شده است، شرکت‌های هواپیمایی ذی‌ربط موظفند ضمن توقف این رویه، اقدامات اصلاحی لازم را برای رسیدگی به حقوق مسافران از طریق خود و نمایندگان فروش‌شان انجام دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری با رویکردی تعاملی و نظارتی، روند اجرای این بخشنامه را پیگیری کرده و هدف اصلی از این اقدامات، حفظ حقوق مسافران و ایجاد ثبات و شفافیت در بازار حمل‌ونقل هوایی کشور است.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

