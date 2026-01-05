باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مائورو وییرا وزیر امور خارجه برزیل در یک گفت وگوی تلفنی در خصوص روابط دوجانبه و تحولات بین‌المللی گفت وگو و تبادل نظر کردند.

وزیران امور خارجه ایران و برزیل بر لزوم همکاری و هماهنگی نزدیک کشورهای در حال توسعه در مجامع بین‌المللی به‌منظور مقابله با یکجانبه‌گرایی و حمایت از حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد تاکید کردند.

عراقچی با اشاره به حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور این کشور و همسرش، این اقدام را نقض فاحش منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل دانست و آن را محکوم‌ کرد.

عراقچی با هشدار نسبت به تبعات و پیامدهای خطرناک قلدرمآبی آمریکا برای حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل، تأکید کرد که این اقدامات یک‌جانبه، پایه‌های نظم مبتنی بر حقوق بین‌الملل را به شدت به مخاطره می‌اندازد و توسل به زور را عادی‌سازی می‌کند.

وزیر امور خارجه برزیل ضمن تایید موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، اقدام آمریکا در ربودن رییس جمهور یک کشور مستقل را نقض صریح منشور ملل متحد دانست و از پیگیری این مساله در نشست‌های شورای امنیت، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) خبر داد.

منبع: وزارت خارجه