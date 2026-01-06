باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد برزگر بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد سرخپوشان در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: با وجود اینکه تغییر و تحولاتی در تیم به وجود آمد، اما تیم روند مثبتی را سپری کرد و با امتیازاتی که کسب کرد، توانست رتبه دوم را به دست آورد.

تمرکز پرسپولیس تنها بر روی لیگ برتر فوتبال است

او افزود: با توجه به اینکه تیم پرسپولیس به اردوی قطر رفته است، امیدوارم با خرید‌هایی که دارد انجام می‌شود، اوسمار بتواند افکار تاکتیکی خود را با شرایط موجود و بازیکنان جذب شده پیاده کند. سرخپوشان در یک جام باید بجنگند و فقط در مسابقات لیگ برتر حضور دارند و تمام تمرکز تیم برای یک جام است. تیم‌هایی مثل تراکتور و استقلال باید در ۳ جبهه بجنگند و یک مقدار کار برای این تیم‌ها سخت می‌شود. البته امیدوارم تیم پرسپولیس با توجه به برگزاری اردو در قطر و جذب بازیکنان جدید شرایط خوبی پیدا کند.

اوسمار اهداف کوتاه مدت در نیم فصل اول داشت

برزگر بیان کرد: از زمان حضور اوسمار در پرسپولیس شاهد هستیم که این تیم بازی‌های خود را پیروز می‌شود. به نظرم اهداف اوسمار در ابتدا کوتاه مدت بود تا با این نفرات بتواند تیم پرسپولیس را به جایگاه خوب و مناسب برساند و در ادامه کار و در نیم فصل دوم بتواند برنامه بلند مدت خود را برای قهرمانی اجرا کند.

برزگر درباره اینکه پرسپولیس برد‌های اقتصادی در نیم فصل اول به دست آورد، گفت: بله، بیشتر بازی‌های پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر تمام شد. اوسمار پلن و برنامه اش این بود که بتواند برد‌های اقتصادی را به دست آورد تا استراتژی اش را در نیم فصل دوم بهتر جلو ببرد.

جذابیت فوتبال به خاطر بازی نکردن سرخابی ها در ورزشگاه آزادی از بین رفته است

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان در نیم فصل دوم هم ورزشگاهی در تهران ندارند و باید در شهرستان از حریفان خود پذیرایی کند، گفت: یکی از دلایلی که باعث شده فوتبالمان یک مقدار جذابیت خود را از دست بدهد، به نظرم بازی نکردن تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی است. ما از حضور پرشمار هواداران خود در استادیوم آزادی محروم هستیم و همین موضوع در بازی‌های سرخپوشان تاثیر گذاشته است. کیفیت چمن ورزشگاه‌ها پایین است و باید درست شود. خیلی زشت است که پرسپولیس برای بازی با حریفان خود به شهرستان برود. علاوه بر این نبود ورزشگاه در کیفیت بازی‌ها از لحاظ فنی تاثیرگذاشته است.

او درباره اینکه پرسپولیس باید در چه پست‌هایی بازیکن بگیرد، بیان کرد: به نظرم پرسپولیس در خط حمله، دفاع وسط، دفاع راست و پلی میکر نیاز به بازیکن دارد.

پرسپولیسی ها سرژ اوریه را روی اسم خریدند

او درباره جدایی فرشاد احمد زاده و سرژ اوریه از پرسپولیس گفت: به هر حال احمدزاده جزو بازیکنان خوب و قدیمی پرسپولیس بوده و امسال هم زحمت خود را کشیده است. فکر می‌کنم اواخر سال فوتبال او است. به نظرم سرژ اوریه را روی اسم خریدند و او چند سال بود که بازی نمی‌کرد و از شرایط بازی کردن دور بود و حتی نمی‌توانست یک بغل پای ساده بزند و در کار‌های هجومی و دفاعی شرکت نمی‌کرد. به نظرم چنین بازیکنانی که فقط برای اسمشان به ایران می‌آیند و هیچ کیفیتی ندارند، فایده‌ای نخواهد داشت، به جز اینکه پول بیت المال حیف و میل می‌شود.

سرگیف می تواند به پرسپولیس کمک کند

برزگر درباره اینکه جذب سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان از سوی پرسپولیس را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: فوتبال ازبک‌ها تقریبا به ما نزدیک است و شناخت خوبی از فوتبال هم داریم. بازیکنان ازبک قدرتی و تکنیک خوبی دارند. فکر می‌کنم این بازیکن می‌تواند به پرسپولیس کمک کند.

انتظار داریم بازیکنان با رقم های نجومی بهترین بازی خود را انجام بدهند

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه بازیکنان با رقم‌های بالا در نقل و انتقالات جابه جا می‌شوند، گفت: فوتبال ما حرفه‌ای است و رقم قرارداد‌ها نجومی هست، اما توقع ما از بازیکنان این است به خاطر هواداران که در این شرایط اقتصادی و در سرما و گرما به ورزشگاه‌ها می‌آیند و تشویقشان می‌کنند همان کیفیت را داشته باشند. انتظارمان از نسل جدید و فوتبالیست‌های جوان که پول‌های آن چنانی می‌گیرند این است که حتما به فکر مردم هم باشند که با این اوضاع معیشتی، تیم خود را تنها نمی‌گذارند و از تیم خود فوتبال روان و هجومی می خواهند . بازیکنان فقط به دنبال گرفتن پول نباشند و به اندازه مبلغی که می‌گیرند، سعی و تلاش خود را برای بالا بردن سطح فوتبال کنند.

بازی‌های کم گل، بی روح و بدون تاکتیک را در نیم فصل اول دیدیم

برزگر درباره اینکه مسابقات لیگ امسال را چطور دیده است، گفت: به نظرم یکی از دلایل ضعف فوتبال در نیم فصل اول به زمین‌های خراب و نداشتن زیر ساخت‌های درست است و این مسائل تاثیر منفی بر روی بازی‌ها گذاشته است. بازی‌های کم گل، بی روح و بدون تاکتیک را در نیم فصل اول دیدیم. البته به همه تیم‌ها احترام می‌گذارم. البته خیلی از تیم‌ها مثل تیم ملوان بندرانزلی قابل احترام و مسلط بر بازی‌ها بودند. توقع ما این است که با توجه به رد و بدل شدن پول‌های نجومی، کیفیت و سطح فنی فوتبال بالا برود.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان امسال قهرمان می‌شوند، گفت: تیم پرسپولیس در یک جبهه می‌جنگد. همچنین با توجه به خرید‌های انجام شده و اضافه شدن بازیکن ازبک، من به این تیم امیدوار هستم. به طور حتم تیم پرسپولیس با نظر اوسمار رو به جلو حرکت می‌کند و قهرمانی را با هواداران پرشمار خود جشن می‌گیرد.