باشگاه خبرنگاران جوان - محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان اظهار کرد: قبلا ۲ سال سرمربی سپاهان بودم و می‌دانستم چالش سختی است، با ۲ باشگاه دیگر مستقیم صحبت می‌کردم که از باشگاه سپاهان تماس گرفتند و خواستند جلسه داشته باشیم.

او ادامه داد: صحبت کردیم، قبل از بحث سرمربی‌گری، پیشنهاد شد مسئول فوتبال سپاهان و مدیر ورزشی برای سپاهان باشم، در مورد انتخاب سرمربی، بازیکن و اداره آکادمی نظر بدهم که قبول نکردم و گفتم کار من نیست، بهتر است با کسی دیگر صحبت کنند، می‌خواستم سرمربی‌گری کنم و صحبت‌ها طولانی شد که گفتم با کمال میل مشورت و نظر می‌دهم اما به عنوان یک شغل این مورد را نمی‌خواستم البته باشگاهم بود، کمکی از دستم بر می‌آمد انجام می‌دادم.

نویدکیا تصریح کرد: اتفاقات جنگ پیش آمد و کارترون گفت دیگر نمی‌آید، با آقای یوسف‌زاده صحبت کردیم، کارترون گفته بود، نمی‌آید و در این شرایط به جمع‌بندی رسیده بودند که من سرمربی شوم، گفتم خریدها انجام شده و پرریسک است اما بالاخره راضی شدم، می‌دانستم کار سختی است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان افزود: اوایل سخت بود و کم‌کم شرایط بهتر شد، بازم می‌گویم درست است سپاهان را دوست دارم اما فکر نمی‌کنم ارث پدری من است و تا روزی که زنده‌ام باید سپاهان به من برسد، اگر دوستش دارم، برخی مواقع با نبودن باید اجازه دهیم مسیر بهتری داشته باشد، اگر نیستیم نباید مدام انتقاد کنیم و وارد باشگاهی شویم که در آن بازی کرده‌ایم، برخی مواقع نبودن، کمک بهتری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دلم می‌خواهد تیمم جذاب بازی کند، حتی حدود یک سال در رفسنجان هم همینطور بود، فکر می‌کنم فوتبال دنیا زیبا بازی کردن است اما تعداد گل‌ها در لیگ ایران کم است، در فوتبال دنیا این موضوع جذاب نیست اما هواداران در ایران برای کری‌خواندن حاضر هستند، تیمشان یک بر صفر ببرد حتی اگر زیبا بازی نکنند، مردم باید بازی جذاب تماشا کنند و صفر صفر یا به زور یک هیچ چه لذتی دارد، هواداران نتیجه را دوست دارند.

نویدکیا ادامه داد: اگر واقعا می‌خواهیم از فوتبال لذت ببریم باید به سمت فوتبال جذاب باشیم، الان VAR برای بالا بردن هیجان و جذابیت فوتبال اضافه شده است، دنیا به سمتی رفت که باید کاری کرد که فوتبال جذاب بماند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد شروع فصل با بازی پلی‌آف آسیا گفت: بازی سختی با الدحیل شد، مدافع از فرانکفورت خریدند و ۱۵ میلیون یورو برای یک بازیکن هزینه کردند تا کیفیت فوتبال را بالا ببرند، اگر یکی از همکاران کارترون بود شاید بیشتر می‌توانست کمک کند، مثلا اگر جلال امیدیان بود، شاید اطلاعات بیشتری می‌داد که جدا شد، بازی اول و شروع سخت بود، سپس سخت‌تر نیز شد.

او ادامه داد: در ۶ بازی اول فقط ۲ امتیاز گرفتیم و روزهای سختی بود البته تصمیم به جدایی نگرفته بودم، امسال سومین سال حضورم در سپاهان است و یا قهرمان می‌شوم یا برای همیشه از سپاهان می‌روم.

نویدکیا در مورد وضعیت چمن‌های باشگاه عنوان کرد: چمن ورزشگاه نقش‌جهان عالی است، زمین تمرین اول فصل تکه تکه خراب شد و تصمیم گرفتند که چمن عوض شود، در ۲ سال قبل نیز از نقش‌جهان مراقبت می‌کردم و شاید امسال کلا ۱۰ جلسه از زمین نقش‌جهان برای تمرین استفاده نکردیم، اگر زمین هموار نباشد، تیم‌ها نمی‌توانند باکیفیت بازی کنند، چند چمن خوب در کشور داریم‌.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان درباره بازی با استقلال تصریح کرد: بین نیمه مجبور شدیم ۲ تعویض اجبازی داشته باشیم و رضاوند و دانشگر را تعویض کردیم، دقیقه ۷۰ ریکاردو آلوز را به دلیل ریسک نکردن، تعویض کردیم، فوتبال ریکاردو را دوست دارم، به تیم ریتم می‌دهد و دلم نمی‌خواهد برای یک بازی، این بازیکن را از دست بدهم، اگر عضله مشکل پیدا کند، چند هفته نخواهد بود و این خوب نیست.

او افزود: ریکاردو دیرتر به تمرینات اضافه می‌شود و فیزیوتراپی می‌کند، آرش رضاوند بعد از جواب MRI مدت دوری و وضعیت مصدومیتش مشخص خواهد شد.

نویدکیا در مورد ریکاردو آلوز گفت: به نظر من ریکاردو آلوز بهترین بازیکن لیگ است، خیلی از بازی‌سازها فقط پاس می‌دهند اما آلوز از همه بیشتر می‌دود، خلاق است و پاس می‌دهد و ضربات ایستگاهی می‌زند، فوتبالیست باکیفیتی است، شاید نوسان تراکتور به دلیل نبود ریکاردو است‌.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان افزود: عسکری راه زیادی دارد و باید چالش‌های زیادی را پشت سر بگذارد تا به فوتبالیست باکیفیت تبدیل شود، در بین گزینه‌های برنامه امیرحسین حسین‌زاده را به سایر گزینه‌های بهترین بازیکن ترجیح می‌دهم.

او درباره حضور همزمان اخباری و حسینی در سپاهان گفت: چالش بود، وقتی وارد تیم شدم، تیم بسته شده و با اخباری توافق شده بود، گلر خوبی بود و خیالم راحت بود، البته اگر بودم اجازه جدایی به نیازمند نمی‌دادم، با اخباری شروع کردیم، در اردوی پیش‌فصل یکی ۲ بار تمرین نکرد، پزشکان بررسی کردند که درد کهنه در زانو داشت و خود اخباری نیز حساس و نگران بود، برای همین تصمیم گرفتم حسینی به تیم اضافه شود.

نویدکیا تصریح کرد: اگر اخباری را در شرایط خوبمان از دست می‌دادیم، سخت می‌شد، حسینی ترجیح می‌داد از استقلال جدا شود و استقلال نیز علاقه‌ای نداشت، خودم با حسینی تماس گرفتم و قبول کرد، قرارداد بست و به تیم اضافه شد، با ۲ گلر شروع کردیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان درباره مقطع حضورش در رفسنجان گفت: مس شرایط سختی داشت و گزینه سقوط بود، اول همان فصل هم با مس رفسنجان صحبت کرده بودم، نیم‌فصل بار دیگر صحبت کردیم و شرایط را برایشان گفتم، نظم و انضباط و پرداختی‌ها برای من مهم است، توافق شد تا ۱۵ اسفند ماه پرداخت تیم به ۵۰ درصد برسد، بعد از بازی با استقلال در جام حذفی گفتم اگر پول بازیکنان را ندهید، ادامه نمی‌دهم، یک روزه پول بازیکنان را رسید و ادامه دادم، تجربه خوبی بود، پول نداشتیم اما نیم‌فصل خوبی بود و به فینال حذفی رسیدیم، دوست داشتم قهرمان شویم اما متأسفانه بازی را از دست دادیم.

او خاطرنشان کرد: مشکلی با کار کردن خارج از اصفهان ندارم اما سخت است که همسرم ۲ بچه را تربیت و کارهایشان را اداره کند، الان ۷ تا ۸ ساعت سر تمرین هستم، همسرم زندگی را به تنهایی اداره می‌کند، فرق یک بچه با ۲ بچه خیلی زیاد است.

نویدکیا همچنین بیان کرد: سال قبل بعد از موسیمانه، صحبتی با استقلال کردم اما در ادامه همکاری انجام نشد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد وضعیت آرش رضاوند عنوان کرد: با نظر‌ خودم رضاوند را گرفتیم و به نظر من آمار خیلی مهم است، آرش در استقلال و فولاد کار کرد و همه از وی استفاده کردند، بازیکنی که توسط همه مربیان استفاده می‌شود، باکیفیت است، الان خیلی خوشحالم وی را آوردم، اوایل فصل برای من هم حاشیه شد اما جا افتاد و توانست کیفیت خود را نشان دهد.

وی تصریح کرد: اول فصل برای سرگیف نامه زدیم، پاختاکور گفت فروشی نیست و منتفی شد.

نویدکیا در مورد خط حمله سپاهان گفت: در خط حمله چیزی که دلمان می‌خواست نشد، امسال اوایل فصل خیلی آسیب‌دیده داشتیم که تقصیر همه می‌تواند باشد، زمین تمرین بد، تغییر سرمربی و تغییر بدنساز، تمرین دهنده‌های متفاوت و عوامل دیگر می‌تواند در آسیب‌دیدگی تأثیرگذار باشد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: وقتی محمد کریمی را از دست دادیم، خیلی عجیب بود و هیچ‌گونه منطقی نبود اما بررسی کردیم و دیدیم ۲ روز قبل از بازی، بازیکنان با حس بهتر در چمن خوب قطر تمرین کرده بودند و فشار بیشتری گذاشته بودند، حیف شد زیرا کریمی از بهترین هافبک‌های ایران است، نوع چرخش و رساندن توپ از دفاع به خط حمله را خوب انجام می‌دهد.

او درباره تیم ملی و جام جهانی گفت: به نظرم گروه خوبی داریم، دوست داشتم قرعه خیلی سخت یا خیلی آسان داشته باشیم، الان وقت انتقاد نیست و ۶ ماه دیگر جام جهانی است، باید همه حمایت کنند، امیدوارم سرمربی تیم ملی بازیکنان باکیفیتی را انتخاب کند، البته اگر جای ایشان بودم، نهایت ۵ بازیکن بالای ۳۰ سال می‌بردم، حتی ۴ یا ۵ بازیکن زیر ۲۰ سال هم می‌بردم که شاید جوان‌ها لژیونر شوند و فوتبال کشورمان تکان بخورد.

نویدکیا افزود: امیدوارم بهترین تصمیم‌ها گرفته شود، شاید جام جهانی در این شرایط اقتصادی برای مردم دلخوشی باشد، شرایط زندگی سخت شده است، فقر را در بچگی حس کردم و می‌دانم خیلی سخت است، امیدوارم تیم ملی حس خوب برای مردم باشد، صعود کنیم زیرا توانش را داریم، کیفیت بازیکنان خوب است، البته بازیکن در اروپا خیلی کم داریم و جام جهانی‌ها می‌تواند فوتبال یک کشور را تکان دهد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد این‌که قرار بود به آبادان برود، عنوان کرد: به آبادان رفتم و با اعضای هیئت مدیره صحبت کردیم، نظم و انضباط می‌خواستم اما هیئت مدیره نتوانست انتظارات را برآورده کند.

او همچنین افزود: یاسر آسانی و مهند علی را اول فصل می‌خواستم، آسانی مبلغی از ما خواست که توانش را نداشتیم، آسانی از ما ۲ میلیون دلار می‌خواست، مهند علی نیز گفت ترجیح می‌دهم در تیم‌های حوزه خلیج فارس بازی کنم.

نویدکیا درباره ادامه فصل خاطرنشان کرد: پرسپولیس، استقلال، تراکتور، چادرملو و گل‌گهر رقیب ما هستند، نوع فوتبال تراکتور باکیفیت است و شاید رقیب اصلی باشد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان افزود: مشکلی با داوران ندارم، ممکن است داور نیز اشتباه داشته باشد، خیلی بیخودی وقتمان را برای اعتراض به داور تلف می‌کنیم.

او یادآور شد: تیمم مقابل تراکتور وحشتناک عالی بازی کرد و با یک ضربه در آخر بازی ۳ امتیاز رفت، مقابل پرسپولیس و استقلال نیز خیلی خوب بازی کردیم اما بازی از دست رفت، صدرنشین هستیم اما خیلی باید با برنامه‌ریزی جلو برویم و کارمان سخت است، باید باتمرکز بالا بازی کنیم و دقیق باشیم که تا آخر فصل در بین مدعیان باشیم.

نویدکیا ادامه داد: سرمربی‌گری در تیم‌های بزرگ خیلی سخت و کشنده است، وقتی سرمربی می‌شوید، می‌فهمید فوتبالیست بودن بهترین دوران فوتبال است، برخلاف ظاهر آرامم، بعضی شب‌ها نمی‌خوابم یا غذا نمی‌خورم، اگر برایتان مهم باشد، سال اول یا سال دهم مربی‌گری فرقی برایتان نمی‌کند، فشار خیلی زیاد است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سؤالی گفت: اگر فوتبالیست نمی‌شدم شاید معلم می‌شدم، ۶ فرزند بودیم، من و رسول فوتبالیست بودیم، رسول از اول فوتبال را دوست داشت.

او درباره گریه هادی عقیلی بیان کرد: گفتم هنوز امید داریم و باید شانسمان را امتحان کنیم، در ادامه شرایط بهتر شد.

نویدکیا بیان کرد : وقتی جوان بودم، در تیم سپاهان همه به من کمک می‌کردند، الان نیز همینطور است و این رسم از سال‌های پیش ادامه‌دار شده است، آریا شفیع‌دوست با ۱۸ سال و محمد عسکری با ۱۹ سال سن بازی می‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: وقتی استانکو به سپاهان آمد، به من گفت، بهترین فوتبالیست ایران می‌شوم و با این یک جمله زندگی‌ام عوض شد، گفتار سرمربی فوتبال یک بازیکن را تغییر می‌دهد.

او درباره حضور در استقلال و پرسپولیس گفت: در زمان بازی پیشنهاد زیادی از استقلال و پرسپولیس داشتم، پیشنهاد از پرسپولیس خیلی جدی شد که از آلمان به پرسپولیس بروم اما سپاهان را خیلی دوست داشتم و الان هم خوشحالم، در اروپا خیلی موفق نبودم اما حس خوبی داشتم.

نویدکیا در مورد وحید هاشمیان عنوان کرد: نمی‌توانم در مورد پرسپولیس صحبت کنم، وحید هاشمیان سالم و منضبط است اما فوتبال ایران با فوتبال اروپا تفاوت دارد، هواداران عاشق برد هستند و کسی به کلیت فوتبال توجه نمی‌کند، به همین دلیل هاشمیان نتوانست به نتیجه دلخواه برسد، اگر با یک تیم کوچک‌تر شروع می‌کرد، بهتر می‌شد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان یادآور شد: رامین رضاییان بازیکن استقلال است و درست نیست در مورد بازیکن تیم دیگری صحبت کنم، یک یا ۲ موقعیت نیاز به ترمیم داریم و باشگاه لیست خواست، لژیونر ایرانی خارج از کشور در لیست دارم، در ۲ پست، ۴ و ۵ بازیکن معرفی کرده‌ام و امیدوارم مسئولان بتوانند بازیکن مدنظرمان را بگیرند.

او در پایان گفت: برخی بازیکنان تصمیم گرفته‌اند از تیم جدا شوند، علی‌اصغر اعرابی و جواد آقایی‌پور می‌خواهند جدا شوند، کسی را در سپاهان به زور نگه نمی‌دارم.

منبع : سایت باشگاه سپاهان