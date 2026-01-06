باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -محمد امین کاظمیان بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس درباره وضعیت سرخپوشان اظهار کرد: خدا را شکر اردوی خوبی در قطر داریم و روز اول امکانات خوبی برایمان مهیا شده است. ما یک هدف داریم و برای آن می‌جنگیم و می‌خواهیم دل هواداران را شاد کنیم. ان شاء الله بتوانیم فوتبال با کیفیت را در این جا حفظ کنیم و به مسابقات لیگ برویم و بتوانیم نتایج خوبی به دست آوریم.

کاظمیان درباره اینکه شرایط اردوی قطر را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: اولین روز است که در اینجا هستیم و باشگاه پرسپولیس امکانات خوبی را در اینجا برای ما فراهم کرده است. امیدوارم بتوانیم از این امکانات استفاده کنیم و تیم را به شرایط خوب برسانیم.

او درباره اینکه رقابت پرسپولیس با سپاهان برای قهرمانی را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: امتیاز گرفتن در نیم فصل دوم سخت است، اما برای ما هر بازی حکم فینال را دارد و از همین الان به سپاهان فکر نمی‌کنیم و بازی به بازی جلو می‌رویم. امیدوارم اولین بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم و بعد از آن بتوانیم این راه ادامه بدهیم و آخر فصل جشن قهرمانی را در کنار هواداران خود برگزار کنیم.