بازیکن پرسپولیس می‌گوید که هر بازی برای ما حکم فینال را دارد و می‌خواهیم آخر فصل در کنار هواداران جشن قهرمانی بگیریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -محمد امین کاظمیان بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس درباره وضعیت سرخپوشان اظهار کرد: خدا را شکر اردوی خوبی در قطر  داریم و روز اول امکانات خوبی برایمان مهیا شده است. ما یک هدف داریم و برای آن می‌جنگیم و می‌خواهیم دل هواداران را شاد کنیم. ان شاء الله بتوانیم  فوتبال با کیفیت را در این جا حفظ کنیم و به مسابقات لیگ برویم و بتوانیم نتایج خوبی به دست آوریم.  

کاظمیان درباره اینکه شرایط اردوی قطر را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: اولین روز است که در اینجا هستیم و  باشگاه پرسپولیس امکانات خوبی را در اینجا برای  ما فراهم کرده است. امیدوارم بتوانیم از این امکانات استفاده کنیم و تیم را به شرایط خوب برسانیم.   

او درباره اینکه رقابت پرسپولیس با سپاهان برای قهرمانی را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: امتیاز گرفتن در نیم فصل دوم سخت است، اما برای ما هر بازی حکم فینال را دارد و از همین الان به سپاهان فکر نمی‌کنیم  و بازی به بازی جلو می‌رویم. امیدوارم اولین بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم و بعد از آن بتوانیم این راه ادامه بدهیم و آخر فصل جشن قهرمانی را در کنار هواداران خود برگزار کنیم.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اردوی قطر
خبرهای مرتبط
توافق پرسپولیس با علی علیپور؛ تمدید با افزایش چشمگیر قرارداد گلزن
سرگیف:
با اورونوف در مورد هواداران باورنکردنی پرسپولیس صحبت کردم/ دستاوردهای زیادی با هم خواهیم داشت
حدادی:
۱۵۰۰ میلیارد تومان کنسرسیوم بانکی تمام شده است/ برای جذب معامله گری به باشگاه شمس آذر نامه زدیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افشاگری نوید کیا از قیمت یاسر آسانی
دوئل غول‌های کشتی ایران در یاریگین
۲ بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس در عراق 
اردوی قطر واقعا شگفت انگیز است/ برای کسب قهرمانی تسلیم نمی‌شویم
جشن قهرمانی را آخر فصل در کنار هواداران پرسپولیس برگزار می کنیم
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
جذابیت فوتبال به‌دلیل عدم بازی در ورزشگاه آزادی از بین رفته است
مصدومیت شدید مدافع حریف ایران در جام جهانی
دیدار‌های استقلال و سپاهان در آسیا با VAR برگزار می‌شود
آخرین اخبار
یزد؛ انتخاب سیاستمدارانه استقلال برای بازی با تراکتور
جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا؛ یک جام و 16 مدعی
فرصت محدود استقلال برای انتخاب ورزشگاه میزبان دیدار‌های آسیایی
دیدار‌های استقلال و سپاهان در آسیا با VAR برگزار می‌شود
مصدومیت شدید مدافع حریف ایران در جام جهانی
۲ بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس در عراق 
دوئل غول‌های کشتی ایران در یاریگین
افشاگری نوید کیا از قیمت یاسر آسانی
حضور چهار پینگ‌پنگ‌باز ایرانی در کاپ آسیا چین
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
اردوی قطر واقعا شگفت انگیز است/ برای کسب قهرمانی تسلیم نمی‌شویم
جشن قهرمانی را آخر فصل در کنار هواداران پرسپولیس برگزار می کنیم
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
جذابیت فوتبال به‌دلیل عدم بازی در ورزشگاه آزادی از بین رفته است
فوتبال تهران تعطیل شد
درخواست استقلال برای میزبانی از تراکتور در یزد
با اورونوف در مورد هواداران باورنکردنی پرسپولیس صحبت کردم/ دستاوردهای زیادی با هم خواهیم داشت
۱۵۰۰ میلیارد تومان کنسرسیوم بانکی تمام شده است/ برای جذب معامله گری به باشگاه شمس آذر نامه زدیم
توافق پرسپولیس با علی علیپور؛ تمدید با افزایش چشمگیر قرارداد گلزن
ایگور سرگیف به پرسپولیس پیوست
عمارت فوق لاکچری رونالدو برای دوران بازنشستگی
دنیامالی: ملتی صلح‌طلب هستیم، اما مقابل تهدید و تجاوز کوتاه نخواهیم آمد/ هر عنوان و مدال بر شأن و منزلت ایران می‌افزاید
برترین‌های نخستین دوره مسابقات فلور کرلینگ گرامیداشت روز پدر مشخص شد