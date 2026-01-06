باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیوی بیفوما بازیکن خارجی تیم فوتبال پرسپولیس درباره وضعیت سرخپوشان در اردوی قطر اظهار کرد: اول از همه خوشحالیم که دوباره به تمرینات برگشتیم و همدیگر را می‌بینیم، چون بعد از وقفه بازی ها، زمانی را با خانواده هایمان گذراندیم. بازیکنان هم با خانواده هایشان بودند. فکر می‌کنم با انرژی خوبی برگشتیم و حالا آماده بازی‌ها هستیم. الان هم در فضای خوب و با زمین تمرینی خیلی خوب و هتل مناسب در اردوی قطر هستیم؛ بنابراین همه چیز برای کار کردن عالی است.

بیفوما بیان کرد: اردوی قطر فوق العاده است. راستش را بخواهید من تا حالا چیزی شبیه به اینجا را ندیده بودم. این اولین بار است که به دوحه قطر می‌آیم؛ بنابراین برای من اولین تجربه است و واقعا شگفت انگیز است.

بازیکن خارجی پرسپولیس درباره رقابت با سپاهان در نیم فصل دوم گفت: فکر می‌کنم نیم فصل دوم برای هر ۲ تیم سخت خواهد بود. به هر حال نه فقط برای سپاهان و ما، بلکه همه تیم‌ها سطحشان را در نیم فصل دوم بالا می‌برند تا برای گرفتن بیشترین امتیاز ممکن بجنگند. البته ما هم برای این شرایط آماده می‌شویم و تسلیم نمی‌شویم تا به هدفمان که قهرمانی است، برسیم.