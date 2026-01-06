باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سهیل صحرایی بازیکن جوان تیم فوتبال پرسپولیس درباره شرایط سرخپوشان در اردوی قطر اظهار کرد: خدا را شکر ما در یکی از بهترین کمپ‌های دنیا تمرین می‌کنیم. بعد از ۲، ۳ جلسه تمرینات در تهران به قطر آمدیم. کمپ اسپایر از کیفیت بالایی برخوردار است و زمین باکیفیتی دارد و همه چیز در دسترس است و امکانات در اختیار ما قرار دارد . از باشگاه پرسپولیس تشکر می‌کنم که برای ما این کمپ را فراهم کرده است.

او درباره اینکه پرسپولیس در کورس قهرمانی در نیم فصل دوم قرار دارد، گفت: طبیعتا تجربیاتی که هم ما و هم هواداران دارند این است که مکتب پرسپولیس این طور بوده است که ما تمرکزمان روی تیم خودمان است و به دیگر تیم‌ها فکر نمی‌کنیم.

وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در نیم فصل اول افتاد در نهایت توانستیم با رتبه دوم، نیم فصل را تمام کنیم. فاصله امتیازی کمی با سپاهان داریم و همه چیز بستگی به خودمان دارد و سعی می‌کنیم تمرکزمان بر روی تیم خودمان باشد تا بهترین نتایج را بگیریم و قهرمان شویم.