بازیکن جوان پرسپولیس می‌گوید که کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است و زمین باکیفیتی دارد و همه چیز در دسترس است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سهیل صحرایی بازیکن جوان تیم فوتبال پرسپولیس درباره شرایط سرخپوشان در اردوی قطر اظهار کرد: خدا را شکر ما در یکی از بهترین کمپ‌های دنیا تمرین می‌کنیم. بعد از ۲، ۳ جلسه تمرینات در تهران به قطر آمدیم. کمپ اسپایر از کیفیت بالایی برخوردار است و زمین باکیفیتی دارد و همه چیز در دسترس  است  و امکانات در اختیار ما قرار دارد . از باشگاه پرسپولیس تشکر می‌کنم که برای ما این کمپ را فراهم کرده است.  

او درباره اینکه پرسپولیس در کورس قهرمانی در نیم فصل دوم قرار دارد، گفت: طبیعتا تجربیاتی که هم ما و هم هواداران دارند این است که مکتب پرسپولیس این طور بوده است که ما تمرکزمان روی تیم خودمان است و به دیگر تیم‌ها فکر نمی‌کنیم.

وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در نیم فصل اول افتاد در نهایت توانستیم با رتبه دوم،  نیم فصل را تمام کنیم. فاصله امتیازی کمی با سپاهان داریم و همه چیز بستگی به خودمان دارد و سعی می‌کنیم تمرکزمان بر روی تیم خودمان باشد تا بهترین نتایج را بگیریم و قهرمان شویم.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اردوی قطر
خبرهای مرتبط
توافق پرسپولیس با علی علیپور؛ تمدید با افزایش چشمگیر قرارداد گلزن
حدادی:
۱۵۰۰ میلیارد تومان کنسرسیوم بانکی تمام شده است/ برای جذب معامله گری به باشگاه شمس آذر نامه زدیم
سرگیف:
با اورونوف در مورد هواداران باورنکردنی پرسپولیس صحبت کردم/ دستاوردهای زیادی با هم خواهیم داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فوتبال تهران تعطیل شد
جشن قهرمانی را آخر فصل در کنار هواداران پرسپولیس برگزار می کنیم
اردوی قطر واقعا شگفت انگیز است/ برای کسب قهرمانی تسلیم نمی‌شویم
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
جذابیت فوتبال به‌دلیل عدم بازی در ورزشگاه آزادی از بین رفته است
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
آخرین اخبار
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
اردوی قطر واقعا شگفت انگیز است/ برای کسب قهرمانی تسلیم نمی‌شویم
جشن قهرمانی را آخر فصل در کنار هواداران پرسپولیس برگزار می کنیم
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
جذابیت فوتبال به‌دلیل عدم بازی در ورزشگاه آزادی از بین رفته است
فوتبال تهران تعطیل شد
درخواست استقلال برای میزبانی از تراکتور در یزد
با اورونوف در مورد هواداران باورنکردنی پرسپولیس صحبت کردم/ دستاوردهای زیادی با هم خواهیم داشت
۱۵۰۰ میلیارد تومان کنسرسیوم بانکی تمام شده است/ برای جذب معامله گری به باشگاه شمس آذر نامه زدیم
توافق پرسپولیس با علی علیپور؛ تمدید با افزایش چشمگیر قرارداد گلزن
ایگور سرگیف به پرسپولیس پیوست
عمارت فوق لاکچری رونالدو برای دوران بازنشستگی
دنیامالی: ملتی صلح‌طلب هستیم، اما مقابل تهدید و تجاوز کوتاه نخواهیم آمد/ هر عنوان و مدال بر شأن و منزلت ایران می‌افزاید
برترین‌های نخستین دوره مسابقات فلور کرلینگ گرامیداشت روز پدر مشخص شد
ساپینتو و معمای دفاع راست استقلال
جلسه استقلال بی نتیجه ماند
تاکتیک مندیلیبار و نقش کلیدی طارمی در المپیاکوس
رای تخلفات دیدارهای جام حذفی اعلام شد
مراسم بزرگداشت شهادت حاج قاسم با حضور اهالی ورزش
قلی زاده باز هم به پرسپولیس نیامد
پاسخ محرمانه ایفمارک به باشگاه پرسپولیس