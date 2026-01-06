باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایرانژاد-علی‌اکبر محزون، دبیر ستاد سرشماری نفوس و مسکن کشور، از وقوع یک تحول اساسی در نظام تولید آمارهای رسمی کشور خبر داد و گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با رویکردی متفاوت از دوره‌های گذشته و بر پایه داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای مرحله آزمایشی این سرشماری در سال جاری افزود: امسال سرشماری آزمایشی در مناطق منتخب و به‌صورت محدود اجرا می‌شود که طی آن مأموران به تعدادی از خانوارها مراجعه می‌کنند. هدف از این اقدام، مقایسه اطلاعات میدانی با داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی و سنجش کیفیت این داده‌ها برای استفاده در سرشماری اصلی سال آینده است.

دبیر ستاد سرشماری نفوس و مسکن کشور با بیان اینکه سرشماری ۱۴۰۵ به روش «ثبت‌مبنا» انجام می‌شود، تصریح کرد: در سرشماری سال آینده، حداکثر استفاده از داده‌های دستگاه‌های اجرایی صورت خواهد گرفت؛ روشی که تفاوت اساسی با سرشماری‌های پیشین دارد که مبتنی بر مراجعه کامل به تمامی واحدهای مسکونی بود. بر این اساس، مراجعه میدانی در سرشماری ۱۴۰۵ به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

محزون همچنین با اشاره به تحولات جمعیتی کشور گفت: در سال‌های اخیر روند کاهشی در آمار ولادت کشور مشاهده می‌شود که آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نیز آن را تأیید می‌کند. این روند نزولی در مقطعی نگران‌کننده شد، به‌گونه‌ای که در سال گذشته، برای نخستین بار در چند دهه اخیر، تعداد ولادت‌های ثبت‌شده به کمتر از یک میلیون نفر در سال رسید.

وی افزود: در همین راستا، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف بازگرداندن شاخص‌های جمعیتی به سطح متعادل در حال پیگیری است.

وی درباره آمار فوت نیز اظهار کرد: بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مورد فوت در کشور ثبت می‌شود که متناسب با ساختار سنی جمعیت است. با این حال، در صورت تشدید روند سالمندی جمعیت، احتمال افزایش تعداد فوت‌ها در سال‌های آینده وجود دارد.