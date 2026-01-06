کارشناس هواشناسی گفت: هشدار سطح نارنجی برای تشدید آلودگی هوا و آلاینده‌های جوی در کشور صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  محبوبه کباری - کبری رفیعی کارشناس هواشناسی از صدور هشدار سطح نارنجی در کشور خبر داد و گفت:روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه، هشدار آلودگی هوا در سطح نارنجی صادر شده که با پایداری جو و تقویت وارونگی دما همراه است. به همین سبب این شرایط، سبب افزایش شدید غلظت آلاینده‌های جوی و تقویت کاهش کیفیت هوا در برخی از استان ها خواهد شد.

وی افزود: منطقه اثر این آلودگی‌ها در روز سه شنبه شهرهای تهران، کرج، ارومیه، تبریز، اراک، اصفهان و چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه شهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد، ارومیه را در برمی‌گیرد.

او بیان کرد:این شرایط سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای همه گروه‌ها خواهد شد و در صورت عدم مهار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

وی توصیه کرد :مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده و کنترل انتشار آلاینده‌ها از منابع متحرک و ثابت، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای همه اقشار جامعه، کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان ضروری است.

