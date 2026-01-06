شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای معتکفان بعد از پایان سه روز مراسم اعتکاف در آستان مقدس امامزاده هاشم بن علی (ع) آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آستان مقدس امامزاده هاشم بن علی (ع) با پایان یافتن سه روز مراسم معنوی اعتکاف ویژه دختران نوجوان حال و هوای خاصی به خود گرفت. اشک معتکفان و دود اسفند و شور و شوق خانواده معتکفان فضایی زیبا و وصف ناپذیر را ایجاد کرده بود. معتکفان یکی یکی از مسجد خارج می‌شدند استقبال، واقعا شگفت انگیز بود و هر کدام از آنها با دیدن اعضای خانواده خود پر می‌گشودند و یکدیگر را درآغوش می‌گرفتند و تنها بغض و اشک و قطرات اشکی که مانع می‌شد تا همه آنچه را که می‌خواهند بگویند.

این لحظات ناب معنوی از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور نماند و فیلمی را به اشتراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

