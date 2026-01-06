باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که ما انسان‌ها با پزشکی، رژیم‌های غذایی و تغییر سبک زندگی به دنبال طول عمر هستیم، این حیوانات به شکل طبیعی و بدون تلاش زیاد، با متابولیسم کند، زیستگاه‌های سرد یا توانایی بازسازی، مدت زمان‌هایی بسیار طولانی زندگی می‌کنند.

با پیشرفت علم در پژوهش‌های مربوط به رازهای پیری، داستان‌های آن‌ها هر بار با کشفیات جدید ما را شگفت‌زده می‌کند. از اعماق اقیانوس تا شن‌های بیابان، این حیوانات با زمان مقابله می‌کنند و یادآور می‌شوند که سرعت زندگی در موجودات بسیار متفاوت است.

در ادامه چند حیوان را معرفی کردیم که نه تنها یادگارهای زنده هستند، بلکه صدها سال بیشتر از انسان‌ها عمر می‌کنند:

کوسه گرینلند

کوسه‌های گرینلند در آب‌های قطب شمال زندگی می‌کنند و عمر آن‌ها به ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال می‌رسد که طولانی‌ترین عمر میان مهره‌داران است. سرما متابولیسم آن‌ها را کند می‌کند و سبب می‌شود دیر بالغ شوند؛ ماده‌ها در ۱۵۰ سالگی شروع به تولیدمثل می‌کنند. مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۶ یکی از آن‌ها را با استفاده از پروتئین‌های لنز چشم ۳۹۲ساله تخمین زد. حداکثر عمر انسان‌ها ۱۲۲ سال است که در برابر این غول‌های کند و آرام رنگ می‌بازند. راز طول عمر آن‌ها زندگی در آب‌های سرد است که روند پیری را کند می‌کند.

صدف ایسلندی

یک صدف «مینگ» در زمان کشف و مرگش در سال ۲۰۰۶ حدودا ۵۰۷ ساله بود. این صدف‌های دوکفه‌ای در دریاهای سرد به آرامی رشد می‌کنند، شکارچیان و استرس را کاهش می‌دهند. متابولیسم پایین و تولیدمثل نادر طول عمر آن‌ها را افزایش می‌دهد. آن‌ها در عمق ۱۰۰ متری زندگی می‌کنند و به آرامی از فیلتر کردن غذا تغذیه می‌کنند. برخلاف میانگین ۸۰ سال عمر انسان، آن‌ها قرن‌ها بدون دغدغه زندگی می‌کنند.

توتیای دریایی سرخ

توتیاهای دریایی سرخ در سواحل کالیفرنیا به ۲۰۰ سال عمر می‌رسند. لوله‌های ریز بدن آن‌ها را در برابر پوسیدگی محافظت می‌کند و متابولیسم کُند همراه با توانایی بازسازی، روند پیری را مهار می‌کند. مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۳ روی توتیاهای بریتیش کلمبیا نشان داد عمر آن‌ها به ۲۰۰ سال می‌رسد. آن‌ها بی‌وقفه جلبک‌ها را می‌خورند و به‌راحتی از انسان‌ها عمر طولانی‌تری دارند.

لاک‌پشت غول‌پیکر گالاپاگوس

این موجودات ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال عمر می‌کنند. اندازه بزرگ آن‌ها متابولیسم‌شان را کُند می‌کند و کمبود شکارچیان به بقاء آن‌ها کمک می‌کند. داروین توجه زیادی به شادابی آن‌ها داشت.

نهنگ قطبی

نهنگ‌های قطبی بیش از ۲۰۰ سال عمر می‌کنند و بسیاری از پستانداران را پشت سر می‌گذارند. دانشمندان پروتئین‌های چشم یکی از آن‌ها را ۲۱۱ساله تخمین زدند. شرایط زیستی مانند آب‌های سرد و ذخایر چربی به کُند شدن پیری آن‌ها کمک می‌کند. آن‌ها دیر متولد می‌شوند و آهسته زندگی می‌کنند. انسان‌ها در مقایسه با این غول‌های آرامی که در دریاهای یخی حرکت می‌کنند، بسیار عقب‌تر هستند.

منبع: فرادید