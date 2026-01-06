حضور وزیر اقتصاد در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوپنجاه‌وهشتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

سوال‌های جناب آقای سیدنجیب حسینی نماینده محترم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه (دوفقره) از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

ارائه گزارش تفريغ بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور توسط رئيس محترم ديوان محاسبات كشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان