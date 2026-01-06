سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید پیردوست بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون بامداد امروز ۱۶ دی به دلیل ابتلا به سرطان در ۸۵ سالگی درگذشت. پیردوست در چند وقت اخیر چندین بار در بیمارستان بستری شده بود.
سعید پیردوست با نام اصلی علیرضا پیردوست در سال ۱۳۱۹ در تهران متولد شد و تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد. او از سال ۱۳۵۰ فعالیت هنری خود را با ایفای نقش در فیلم خاک شروع کرد.
در اکثر فیلمهای مسعود کیمیایی، مهران مدیری و سیروس الوند به عنوان بازیگر حضور داشت.
از جمله شاخصترین آثار این بازیگر عبارتند از فیلم سینمایی «خائنکشی»، «آنجا همان ساعت»، «قاتل اهلی»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «دختر شیرینیفروش»، «دستهای آلوده»، «قرمز»، «دندان مار»، «سرب» و «گوزنها».
پیردوست همچنین در سریالهای «کارگاه علوی»، «پاورچین»، «نقطهچین»، «شبهای برره»، «مرد هزار چهره»، «خستهدلان»، «ستایش» و … حضور داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان درگذشت این بازیگر پیشکسوت را تسلیت میگوید.