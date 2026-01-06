باشگاه خبرنگاران جوان؛کیمیا قلی‌پور- بهره‌برداری و عملیات اجرایی بیش از ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در سراسر کشور امروز ۱۶ دی‌ماه با حضور وزیر نیرو عباس علی‌آبادی آغاز می‌شود.

در همین راستا محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو اظهار کرده بود: در این طرح ملی، بهره‌برداری از ۳۰۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر آغاز شده و هم‌زمان عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات پروژه جدید نیروگاهی در نقاط مختلف کشور کلید خورده است.

او افزود: این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

او ادامه داد: همچنین با اجرای این پروژه‌ها، از انتشار بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن گاز آلاینده CO₂ جلوگیری می‌شود که این اقدام، گامی بزرگ در جهت کاهش آلودگی هوا، حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود.