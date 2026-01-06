بهره‌برداری و عملیات اجرایی بیش از ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در سراسر کشور امروز ۱۶ دی‌ماه با حضور وزیر نیرو عباس علی‌آبادی آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کیمیا قلی‌پور- بهره‌برداری و عملیات اجرایی بیش از ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در سراسر کشور امروز ۱۶ دی‌ماه با حضور وزیر نیرو عباس علی‌آبادی آغاز می‌شود.

تجدیدپذیر

در همین راستا محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو اظهار کرده بود: در این طرح ملی، بهره‌برداری از ۳۰۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر آغاز شده و هم‌زمان عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات پروژه جدید نیروگاهی در نقاط مختلف کشور کلید خورده است.

او افزود: این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

او ادامه داد: همچنین با اجرای این پروژه‌ها، از انتشار بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن گاز آلاینده CO₂ جلوگیری می‌شود که این اقدام، گامی بزرگ در جهت کاهش آلودگی هوا، حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود.

برچسب ها: تجدید پذیر ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات شد
کاهش ۲۲ درصدی حجم آب موجود در سد‌ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا بهمن‌ماه به ۵۰۰۰ مگاوات می‌رسد
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران ممنوع است
حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک جراحی بزرگ اما حساس در ساختار اقتصادی کشور
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون
صرافی XT؛ مقصدی نوظهور برای تریدر‌های فارسی‌زبان
مدیریت اختلافات در سه گانه حقوقی، خانواده و قرارداد‌ها
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
طرح NGL خارگ باعث جلوگیری از هدررفت گازهای فلر و زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی است
آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو
ثبت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فوتی در کشور/ تولد‌ها به زیر یک میلیون نفر رسید
ثبت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فوتی در کشور /تولد‌ها به زیر یک میلیون نفر رسید+ فیلم
آخرین اخبار
پرداخت کالابرگ به مردم پایان رانت‌خواری خواهد بود
قیمت جدید انواع روغن اعلام شد
بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق در کشور امروز آغاز می‌شود+ جزئیات
حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک جراحی بزرگ اما حساس در ساختار اقتصادی کشور
ثبت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فوتی در کشور /تولد‌ها به زیر یک میلیون نفر رسید+ فیلم
ثبت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فوتی در کشور/ تولد‌ها به زیر یک میلیون نفر رسید
آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو
ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران ممنوع است
مدیریت اختلافات در سه گانه حقوقی، خانواده و قرارداد‌ها
صرافی XT؛ مقصدی نوظهور برای تریدر‌های فارسی‌زبان
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
طرح NGL خارگ باعث جلوگیری از هدررفت گازهای فلر و زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی است
مشکلات معیشتی به تضعیف بدنه کارشناسی صنعت نفت منجر می‌شود
اسکله T جزیره خارگ توان صادرات ۶۷۵۰۰ بشکه نفت در ساعت را دارد+فیلم
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها
ذات عملیات عمومی جزیره خارگ تمرکز شرکت‌های نفتی و صنایع بر تولید است
عرضه نهاده‌های دامی به نرخ توافقی در بازارگاه از امروز
تأمین مالی پروژه‌های مسکونی اولویت اصلی صندوق ملی مسکن
ماده ۵۰ شاه‌کلید تعهدات دولت در حوزه زمین است
آمادگی صنعت نساجی برای رقابت با تولیدکنندگان دنیا/ نساجی مدت هاست به زنجیره جهانی متصل شده است+ فیلم
سالانه بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۵ دی ماه
قاچاق سالانه ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک در کشور
رکورد تولید روزانه ۷۲۵ میلیون متر مکعب گاز در پارس جنوبی شکسته شد
پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۵ درصد+ جزئیات
معطلی کالاها در گمرکات کشور مهم‌ترین چالش اصناف است+ فیلم
فرصت ۲۴ ساعته برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
پیش بینی افزایش ۵ تا ۶ درصدی مسافران نوروزی+ فیلم
رشد بیش از ۱۰۵ هزار واحدی شاخص کل بورس