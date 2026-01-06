باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا در یک گفت وگوی تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفت وگو کردند.
در این گفت وگو در مورد ظرفیتهای موجود برای گسترش مناسبات دو کشور در زمینههای مورد علاقه دو طرف و نیز تقویت هماهنگیها در سطح سازمانهای بینالمللی رایزنی و تبادل نظر شد.
عراقچی با محکومکردن تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا، این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بینالملل دانست و مسئولیت همه دولتها و سازمان ملل متحد را برای مخالفت قاطع و صریح با این قانونشکنی خطرناک مورد تاکید قرار داد.
عراقچی همچنین از مردم و دولت کوبا بهخاطر ایستادگی برابر تهدیدها و فشارهای اقتصادی غیرقانونی و تهدیدهای خارجی تمجید کرد.
وزیر امور خارجه کوبا نیز ضمن محکومکردن اقدامات غیرقانونی و ناامنساز آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین، بهویژه تهاجم غیرقانونی اخیر به ونزوئلا و ربایش رئیسجمهور و همسرش، بر ایستادگی کوبا برابر هرگونه تهدید خارجی تأکید کرد و ضرورت همکاری و هماهنگی کشورهای دوست برای مقابله با یکجانبهگرایی ستیزهجویانه را یادآور شد.
وزیران امور خارجه ایران و کوبا بر ضرورت تقویت همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، بهویژه در چارچوب گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد تأکید کردند.
منبع: وزارت خارجه