دونالد ترامپ اعلام کرد که انتخابات در ونزوئلا در ماه آینده برگزار نخواهد شد و تأکید کرد اولویت آمریکا بازگرداندن «قانون و نظم» و ثبات اقتصادی به این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده گفت انتخابات در ونزوئلا در ماه آینده برگزار نخواهد شد.
او پس از آنکه نیروهای آمریکایی نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا را در آخر هفته از محل زندگی خود ربودند، با انبیسی نیوز صحبت کرد و توضیح داد که شرایط در ونزوئلا مانع از برگزاری زودهنگام رأیگیری است.
او گفت: «اول باید کشور را درست کنیم. نمیتوانید انتخابات برگزار کنید. هیچ راهی وجود ندارد که مردم حتی بتوانند رأی دهند.» و افزود: «این کار مدتی زمان خواهد برد.»
او در مصاحبهای با انبیسی نیوز گفت این کشور در جنگ با ونزوئلا نیست. او تأکید کرد که اقدامات نظامی آمریکا علیه گروههای دیگر است، اما افزود که در صورت دستور حمله دوم، مجوز کنگره را نخواهد خواست.
او گفت: «ما در جنگ با کسانی هستیم که مواد مخدر میفروشند. در جنگ با کسانی هستیم که زندانیان خود را به کشور ما میریزند و معتادان مواد مخدر و بیماران روانی خود را به کشور ما میفرستند.»
ترامپ پیش از این در مصاحبهای با نیویورکپست اعلام کرد که اولویت آمریکا در ونزوئلا پس از مداخله نظامی، بازگرداندن «قانون و نظم» و ایجاد نظم اقتصادی است، نه برگزاری انتخابات سریع.
ترامپ ادعای برنده جایزه نوبل ونزوئلا برای قدرت را بیاعتبار کرد و گفت: «او هیچ حمایت یا احترامی ندارد»
ترامپ آشکارا اعلام کرد که انتخابات جدید در ونزوئلا برای او اولویت نیست و گفت آمریکا در حال حاضر «با افرادی که تازه سوگند یاد کردهاند» در حال تعامل است، که ظاهراً اشاره به رودریگز دارد.
منبع: انبیسی نیوز