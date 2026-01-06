باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تیراندازی شدیدی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری میرافلورس در پایتخت ونزوئلا، کاراکاس، روز سه‌شنبه گزارش شده است. این واقعه چند روز پس از آن رخ داده که ایالات متحده نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربود.

فیلم‌های تاییدنشده در شبکه‌های اجتماعی ظاهراً مردان مسلحی را در خیابان‌ها نشان می‌دهند و صدای تیراندازی در سراسر شهر شنیده می‌شود. همچنین به گزارش شبکه کلمبیایی کاراکول، چندین پهپاد نیز بر فراز کاخ ریاست جمهوری مشاهده شده است.

این حادثه که هنوز توسط مقامات تأیید نشده است، چند ساعت پس از سوگند دلسی رودریگز به عنوان رئیس‌جمهور موقت کشور رخ داده است.

برخی منابع نیز گفته اند تیراندازی در کاراکاس ناشی از سردرگمی درباره پهپاد‌ها بوده است

به گزارش اسکای نیوز، تیراندازی ظاهراً به دلیل سردرگمی بین نیرو‌های مختلف دولتی شعله‌ور شد.

این گزارش می‌گوید گارد ریاست جمهوری ونزوئلا بر روی پهپاد‌هایی که برای نهاد‌های دولتی در حال انجام عملیات نظارتی بودند، آتش گشود، قبل از اینکه از مالکیت آنها مطلع شود.

یک گزارش جداگانه از اسپوتنیک خاطرنشان کرد که تیراندازی دیگری در نزدیکی کاخ میرافلورس رخ نداده است و وضعیت از آن زمان تثبیت شده است.

در همین حال، ان‌بی‌سی نیوز به نقل از دو مقام گزارش داد که ایالات متحده در حال رصد گزارش‌ها درباره تیراندازی در مجاورت کاخ ریاست جمهوری در کاراکاس است.کاخ سفید دخالت در این حادثه را رد کرده است.

این مقامات به این شبکه تلویزیونی گفتند: «دولت به دقت گزارش‌های مربوط به تیراندازی از ونزوئلا را پیگیری می‌کند. ایالات متحده درگیر نیست.»

پورتال خبری بی‌ان‌او نیوز پیش‌تر گزارش داده بود که صدای تیراندازی در نزدیکی اقامتگاه ریاست جمهوری در ونزوئلا شنیده می‌شود.