باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گزارشی اطلاعاتی را مطالعه کرده است که بر اساس آن، اپوزیسیون ونزوئلا برای هدایت یک دولت موقت در این کشور با دشواریهای جدی روبهرو خواهد بود.
طبق همین گزارش، نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که وفاداران به نظام فعلی، مناسبترین گزینهها برای برعهده گرفتن رهبری ونزوئلا در مرحله پس از نیکلاس مادورو هستند.
در همین راستا، ترامپ در مصاحبه با شبکه «انبیسی نیوز» اظهار داشت که «آمریکا در وضعیت جنگ با ونزوئلا نیست» و تاکید کرد که کاراکاس در ۳۰ روز آینده انتخابات جدیدی برگزار نخواهد کرد. او همچنین گفت که بازگرداندن نیروهای آمریکایی به ونزوئلا نیازی به مداخله مجدد قانونگذاران نخواهد داشت.
در سطح افکار عمومی نیز، نظرسنجی موسسه «ایپسوس» نشان میدهد که اکثریت آمریکاییها با مداخله نظامی در ونزوئلا مخالف هستند؛ بهطوری که ۷۲ درصد از شرکتکنندگان نسبت به درگیر شدن دولت آمریکا در نزاع با کشورهای آمریکای لاتین ابراز نگرانی کردهاند، در حالی که تنها ۲۵ درصد موافق این اقدام بودهاند.
از سوی دیگر، «دلسی رودریگز»، معاون رئیسجمهور ونزوئلا، روز گذشته (دوشنبه) پس از ربوده شدن نیکلاس مادورو توسط آمریکا، به عنوان رئیسجمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد.
رودریگز اظهار داشت: «من به عنوان معاون اجرایی نیکلاس مادورو موروس، رئیسجمهور قانونی جمهوری بولیواری ونزوئلا، برای ادای سوگند آمدهام.»
وی افزود: «من در حالی آمدهام که به دلیل رنجهایی که بر اثر یک تجاوز نظامی غیرقانونی بر ملت ونزوئلا تحمیل شده است، احساس درد و رنج میکنم.»
منبع: المیادین