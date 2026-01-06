شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حال و هوای دانش آموزان معتکف در روز پایانی مراسم اعتکاف در محله شهر قائم شهر قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز‌های خلوت با معبود به پایان رسید و معتکفین بعد از سه روز خلوت و راز و نیاز با خداوند؛ اکنونی سکوتی اشکبار و حسرت آلود بر چهره آنها نقش بسته است؛ گویی بخشی از وجودشان در همین جا باقی مانده است که نشان از عمق رابطه‌ای است که در خلوت با خالق بی همتا شکل گرفته است. در این روزهای معنوی مسجد قرآن و عترت محله شهر قائم قم نیز میزیان دانش آموزانی بود که با خلوص نیت دل به معبودشان دادند و سر تعظیم به آستان مقدس خداوند عالمیان دراز کردند.

شهروندخبرنگار ما از حال و هوای این فضای معنوی دانش آموزان در روز آخر اعتکاف فیلم و تصاویری ارسال کرده است که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.