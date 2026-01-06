معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: امروز طرح زوج وفرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکزجامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودرو‌هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان زوج است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی) 

سرهنگ کشیر درخصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه آبشناسان از سردارجنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

کشیر ادامه داد: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سیدخندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از خیابان کامرانیه تا خیابان شریعتی، بار ترافیکی عادی و روان می‌باشد. 

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، بار ترافیک همچنان عادی و روان است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهربه استثنای وسایل نقلیه مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده‌اند و با مجوز پلیس، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع گردید. 

قابل ذکر است تردد سرویس‌های مدارسی که قبلا مجوز دریافت کرده بودند «برچسب تردد دارند» نیز بلامانع است. 

سرهنگ کشیر در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

