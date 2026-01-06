باشگاه خبرنگاران جوان؛کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو گفت: تقریباً یک سال از تأسیس بازار گواهی صرفه‌جویی می‌گذرد و ما امروز نیز مراسم ویژه‌ای برای بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت انرژی برگزار کرده‌ایم او از ۱۲۶۲ ظرفیت جدید در عملیات اجرایی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی یاد کرد.

او اضافه کرد: ۳۰۳ مگاوات ظرفیت جدید به ظرفیت موجود اضافه خواهد شد و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در حال حاضر به ۳۵۰۰ مگاوات نزدیک شده است. همچنین، آقای وزیر در ۱۶ استان کشور پروژه‌های جدیدی را به مدار تولید برق اضافه خواهند کرد.

معاون وزیر نیرو از تلاش‌های استانداران و تمامی دست‌اندرکاران در ۱۶ استان یاد کرد و گفت: ما نزدیک به ۳۰ مگاوات نیروگاه‌های کوچک مقیاس در سراسر کشور اجرا کرده‌ایم و امروز ۷۱۵ مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

طرزطلب نیز به پروژه‌های موجود در استان‌های تهران، قم، قزوین و همچنین اجرای نیروگاه‌های کوچک در لرستان، زنجان و هرمزگان اشاره کرد و افزود: در مجموع، ما ۱۰۰ مگاوات نیز از پروژه‌های بهینه‌سازی را حذف کردیم. بهینه‌سازی باید به‌عنوان یک مورد اصلی در نظر گرفته شود، زیرا ناترازی صرفاً با ایجاد نیروگاه‌ها برطرف نخواهد شد، بهینه‌سازی باید در کنار تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حرارتی در اولویت قرار گیرد تا به نتایج مطلوب دست یافت.