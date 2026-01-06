حکام جدید ریاست‌جمهوری اوکراین نشان‌دهنده یک بازنگری ساختاری در نهاد‌های امنیتی این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روسای بخش‌های ضدجاسوسی سرویس امنیت این کشور (SBU) را برکنار کرد. بر اساس احکام ریاست‌جمهوری منتشر شده در وب‌سایت زلنسکی، آندری توبیکوف از سمت رئیس بخش ضدجاسوسی و الکساندر دوبروین از سمت رئیس بخش ضدجاسوسی نظامی سرویس امنیت اوکراین برکنار شده‌اند.

در عین حال، طبق حکم دیگری، توبیکوف به عنوان نایب‌رئیس سرویس امنیت اوکراین منصوب شده است. تا این لحظه، احکامی مبنی بر انتصاب روسای جدید برای این بخش‌ها منتشر نشده است.

همچنین در این وب‌سایت، احکام انتصاب الکساندر بوکلاد به عنوان نایب‌رئیس اول سرویس امنیت اوکراین و دنیس کیلمینک به عنوان رئیس مرکز مبارزه با تروریسم وابسته به این سرویس منتشر شده است. پیش از این، سرگئی آندروشنکو نایب‌رئیس اول و رئیس این مرکز بود که احکام برکناری او نیز صادر شده است. علاوه بر این، سرگئی نائومیوک نیز از سمت نایب‌رئیسی سرویس امنیت اوکراین برکنار شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، دولت اوکراین
