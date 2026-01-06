نقطه شروع یک زندگی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u062f\u0647\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0646\u0633\u0644 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0648\u0628 \u062f\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644\u200c \u0627\u0645 \u062f\u0627\u0648\u062f \u062f\u0631 \u06f1\u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627 \u06f7\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0645\u0639\u062a\u06a9\u0641\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0631\u0627 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n