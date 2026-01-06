باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نقطه شروع یک زندگی + فیلم

مراسم معنوی اعتکاف غروب دیروز با برگزاری دعای ‌ام داوود در ۱۲ هزار مسجد کشور به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پایان محبوب‌ترین گردهمایی معنوی نسل نوجوان و جوان غروب دیروز مراسم معنوی اعتکاف با انجام اعمال‌ ام داود در ۱۲ هزار مسجد کشور به پایان رسید.

براساس گزارش‌ها ۷۰ درصد معتکفان امسال را جوانان و نوجوانان تشکیل دادند.

 

